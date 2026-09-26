A décima edição da Super Copa Pioneer promete parar a Região Metropolitana de São Paulo. Às 13h deste domingo, 27, na Arena Inamar, em Diadema-SP, Real Madruga, diretamente de Taboão da Serra-SP, e Jardim Verônia, da Zona Leste de São Paulo, disputam o troféu da maior competição de futebol de várzea do país. Os ingressos estão esgotados.

Ambas as equipes buscam seu primeiro título da Super Copa Pioneer. Para alcançar este feito, o Real Madruga conta com um elenco de craques da várzea como Thyago Costa, conhecido como o goleiro artilheiro, Brinquinho e Allef. O time de Taboão da Serra também conta com o ex-jogador profissional Wellington Bruno (Flamengo, Ponte Preta, Botafogo-SP).

O Jardim Verônia buscou o reforço de Mendes, craque que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025 com a camisa do Avaí. O elenco tem nomes renomados da várzea como Romarinho, Igão e Caio Henrique. A equipe também reúne os ex-profissionais Nunes (São Caetano, Botafogo-SP e Guarani) e Luiz Felipe (Palmeiras, Vitória FC-POR).

Organizador da maior competição de futebol de várzea do Brasil, Sergio Pioneer espera uma grande festa nas arquibancadas e um jogo digno do tamanho da Super Copa Pioneer.

“A Copa tem crescido a cada ano e essa final promete muito. Esperamos duas torcidas bem participativas. Os ingressos estão esgotados, e isso é muito gratificante para nós. O jogo será quente, os dois times querem marcar o nome na história da Copa. Estamos ansiosos para que a bola role”, compartilhou Sergio Pioneer.

O vencedor da Super Copa Pioneer leva para casa a premiação de R$ 150 mil. O vice-campeão ficará com R$ 50mil. O campeão pode chegar a R$ 200 mil com prêmios de patrocinadores e, ao todo, a competição soma R$ 300 mil em prêmios.