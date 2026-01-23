Um torneio para “quem bota a sua roupa para jogo” e tem o Arsenal como paixão em comum, demonstrada nos campos do futebol de várzea. Na Copa OMO Varzenal, que reuniu oito times brasileiros com o mesmo nome do inglês, “Se Sujar É Glória”. A iniciativa enalteceu o futebol das periferias e levou dois times para disputar a final da competição em Londres, na Inglaterra.

Documentário ‘Varzenal — Se Sujar É Glória’ - Divulgação
