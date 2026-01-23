OMO e KondZilla enaltecem futebol de várzea com documentário

Início / Placar OMO e KondZilla enaltecem futebol de várzea com documentário ‘Varzenal — Se Sujar É Glória’ Parceria levou times de nome Arsenal para disputar uma partida no estádio em Londres, na Inglaterra Por Conteúdo patrocinado 3 min de leitura 23/01/2026 • 14:52

Imagem do documentário ‘Varzenal — Se Sujar É Glória’ – Divulgação

Publicidade

Para qual time torcem os pilotos de Fórmula 1?

O projeto foi idealizado pela agência Mullen Lowe e celebrou o espírito do futebol de várzea espalhado por todo o Brasil. O resultado foi a grande final disputada no Emirates Stadium, casa do próprio Arsenal. Por lá, Arsenal Guarulhos e Arsenal Raiz disputaram o título em um dos estádios mais icônicos do mundo.

A trajetória das equipes até a disputa da partida foi contada em um documentário lançado no canal da KondZilla no YouTube. Ao todo, serão cinco episódios, relatos pessoais e narrativa emocionante, sabendo que “Se Sujar é Glória” em quem externa resiliência, paixão, esforço coletivo e superação em tudo o que faz.

“A sujeira e a resiliência são parte da cultura do futebol de várzea, assim como são herança de OMO. O futebol de várzea vai muito além do jogo. É um reflexo de resiliência, paixão, esforço coletivo e superação. É um movimento enraizado em identidade e pertencimento. Decidimos nos conectar com esse universo e levar a essência do ‘Se Sujar Faz Bem’ para fora da lavanderia, num espaço que traduz a nossa mensagem”, disse Giovanna Gomes, CMO de Home Care Latam na Unilever.

“A várzea é o coração da comunidade. É uma expressão cultural que vai além do jogo. O futebol amador faz parte da rotina das famílias e da cultura brasileira. E este campeonato tem o poder de dar visibilidade a essa paixão, transformando-a em um movimento global. Então poder criar uma série documental que enaltece a quebrada, os sonhos dos jogadores e de suas famílias e o futebol de várzea foi muito emocionante”, completou Konrad Dantas, CEO e fundador da KondZilla.

Times que participaram da Copa OMO Varzenal