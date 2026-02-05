O São Paulo notificou a empresa FGoal para rescindir, por justa causa, o contrato de fornecimento de alimentos e bebidas após identificar irregularidades em movimentações financeiras relacionadas a máquinas de pagamento usadas no clube social. A decisão foi formalizada na manhã desta quarta-feira, 4.

Segundo o clube, os registros da plataforma ZigPay (responsável pela operação do sistema de máquinas de pagamento utilizadas no Clube) indicaram saques realizados “sem autorização formal ou contratual”. A FGoal não tinha, pelo contrato, atribuições ligadas à operação das maquininhas, o que levou a diretoria jurídica a classificar o episódio como descumprimento contratual e acionar a rescisão.

A notificação prevê o encerramento do vínculo em até 30 dias e estabelece prazo de 15 dias para que a empresa apresente esclarecimentos. Em nota oficial, o São Paulo afirmou que a medida foi tomada após cruzar dados e analisar informações, sem detalhar valores ou extensão das movimentações sob suspeita.

A empresa argumentou ao clube que os repasses estariam vinculados a serviços de suporte técnico às máquinas e que teriam sido combinados verbalmente com dirigentes da gestão anterior.

O caso está relacionado ao ambiente do clube social, setor já investigado em razão de suspeitas de irregularidades. A direção tricolor contratou auditoria externa para revisar o sistema de pagamentos e rastrear a origem das transações.