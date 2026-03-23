O São Paulo atravessa seu primeiro momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro de 2026. Após um início empolgante, a equipe sofreu duas derrotas consecutivas, perdendo a invencibilidade e a liderança da competição. Conforme reportado peloge, o cenário de euforia da torcida agora dá lugar a um estado de alerta na comissão técnica de Roger Machado.

Antes dos tropeços recentes, o clube acumulava um esempenho sólido que o mantinha no topo da tabela.

18 de março: Atlético-MG 1 x 0 São Paulo (Arena MRV)

Atlético-MG 1 x 0 São Paulo (Arena MRV) 21 de março: São Paulo 0 x 1 Palmeiras (MorumBIS)

São Paulo 0 x 1 Palmeiras (MorumBIS) Desempenho total: 16 pontos conquistados em 8 rodadas.

Série negativa do São Paulo

A série negativa começou em 18 de março, quando o Tricolor foi superado pelo Atlético Mineiro por 1 a 0. O gol da vitória mineira foi marcado pelo zagueiro Iván Román aos 18 minutos da etapa final.

O segundo revés ocorreu no clássico contra o Palmeiras, em 21 de março. Jogando em casa, o São Paulo novamente perdeu por 1 a 0 para o rival.

O resultado interrompeu uma sequência invicta de cinco vitórias e um empate, forçando a busca por reabilitação para se manter no G-4.

Análise tática e a situação física do elenco

O técnico Roger Machado buscou alternativas táticas para furar as defesas adversárias, utilizando nomes como Luciano e Ferreira. No entanto, o ataque tricolor passou em branco nos últimos 180 minutos de jogo. A queda de rendimento ofensivo é o principal ponto de correção imediata.

A ausência de gols coincide com a preocupação em torno de Lucas Moura.