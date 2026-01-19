O Santos conseguiu uma vitória importante no ambiente digital. O time é o único brasileiro entre os 20 clubes do mundo que mais conquistaram novos seguidores em 2025 segundo avaliação do Football Benchmark.

Segundo os dados levantados, foram mais de 12,4 milhões de novos seguidores, o que representa um crescimento de 85% nas plataformas.

O Peixe registrou aumentos maiores do que Bayern de Munique (7,6 milhões), Inter de Milão (10 milhões) e até mesmo Inter Miami (11,2 milhões) e Al Nassr (7,4 milhões), equipes lideradas por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, respectivamente.

O avanço nas redes consolidou também um novo cenário no ranking nacional. Entre janeiro e dezembro, o Santos saltou da 9ª para a 3ª colocação entre os clubes brasileiros com mais seguidores. Atualmente, o Flamengo lidera com 65,5 milhões, seguido pelo Corinthians, com 41,1 milhões. O Santos aparece logo atrás, com 25,5 milhões, à frente de Palmeiras (24,1 milhões) e São Paulo (22,3 milhões).

Times com mais seguidores nas redes sociais

Flamengo – 65,5 milhões de seguidores Corinthians – 41,1 milhões Santos – 25,5 milhões Palmeiras – 24,1 milhões São Paulo – 22,3 milhões

Fator Neymar no Santos

Parte desse crescimento está diretamente ligada à estratégia do clube nas plataformas digitais, com foco em maior proximidade com a torcida e conexão com o público mais jovem, além do impacto gerado pela volta de Neymar Jr ao clube que o revelou.

“Este crescimento nas redes é fundamental, pois fortalece a nossa marca e amplia o alcance e o engajamento com o torcedor. Não tenho dúvidas de que também haverá reflexos positivos para nossos parceiros e patrocinadores, já que a exposição aumentou consideravelmente”, disse o presidente Marcelo Teixeira.

“Para 2026, nossa estratégia passa por aprofundar a conexão com o torcedor, investir em formatos inovadores, dados e novas plataformas, além de potencializar a internacionalização da marca Santos. Queremos que o clube seja referência não apenas dentro de campo, mas também na forma como se comunica e se relaciona com sua torcida”, afirmou Caio Lacerda, diretor de marketing do Santos.