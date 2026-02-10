Atual campeã europeia, líder do ranking da Fifa e apontada como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo 2026, a seleção da Espanha tem preocupação a menos de cinco meses do início da competição na América do Norte.

Nesta terça-feira, 10, o atacante Samu Aghehowa, do Porto, teve constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, durante jogo contra o Sporting, na última segunda-feira, 9. Assim, o centroavane espanhol será submetido a cirurgia e está fora do Mundial.

Com isso, o jovem de 21 anos se junta a outras dores de cabeça para Luis de La Fuente. Isso, pois, outros cinco prováveis titulares da Fúria enfrentam problemas físicos. São eles: Mikel Merino, Nico Williams, Carvajal, Rodri e Huijsen.

A situação mais delicada é a Merino, atacante do Arsenal, que sofreu uma fratura no pé direito diante do Manchester United e terá de passar por cirurgia. Merino está certamente fora dos jogos de março, contra Egito e Argentina, e talvez não se recupere a tempo da convocação final.

Nico Williams também preocupa. Um dos principais heróis do título da última Eurocopa, o atacante do Athletic Bilbao sofre há meses com uma pubalgia e decidiu se afastar por dois meses para focar no tratamento e chegar bem à Copa do Mundo. A possibilidade de uma cirurgia, no entanto, não está descartada, de acordo com o diário Às.

Os experientes Carvajal, do Real Madrid, e Rodri, do Manchester City, retornaram de graves lesões no joelho, mas ainda somam poucos minutos e preocupam a comissão de Luís de La Fuente.