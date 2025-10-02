  • Escudo Atlético-MG
Quem é Isac, zagueiro de 19 anos novidade do São Paulo

Excesso de desfalques obrigou Hernán Crespo a relacionar jovem pela primeira vez para um jogo do time profissional são-paulino

Publicado por: Minuto a Minuto em 02/10/2025 às 16:21 - Atualizado em 02/10/2025 às 16:21
Quem é Isac, zagueiro de 19 anos novidade do São Paulo
Isac, zagueiro do São Paulo - Rubens Chiri / São Paulo

Hernán Crespo segue com problemas para escalar o São Paulo. Para esta quinta-feira, 2, contra o Fortaleza, o problema chegou no setor defensivo, já que o treinador não contará com Robert Arboleda, suspenso, e Alan Franco e Rafael Tolói.

Assim, o argentino precisou buscar alternativas, como foi com a adaptação do volante Felipe Negrucci à posição de zagueiro. Além diss, foi atrás da novidade da vez, que é o zagueiro Isac, de apenas 19 anos, relacionado pela primeira vez para integrar o elenco profissional do Tricolor.

Trajetória e características

Isac Silvestre da Silva chegou ao São Paulo nesta temporada para compor o elenco sub-20, após sair do Red Bull Bragantino. Nascido em 2006, se adaptou ao clube e se tornou uma peça importante na categoria.

Antes do Tricolor Paulista, iniciou a carreira na base do Sport. Porém, logo desembarcou em Bragança Paulista, onde chegou até a estrear como profissional, em 2024.

Pelo Campeonato Paulista da temporada, entrou em campo em jogo contra o Guarani, aos 27 minutos da segunda etapa. Depois, voltou a intregar o elenco de base.

Baixe nosso app