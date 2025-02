Quais os maiores artilheiros do Flamengo no Brasileirão?

O Flamengo, um dos clubes mais icônicos do futebol brasileiro, tem uma rica história de conquistas e grandes jogadores. Entre os muitos talentos que vestiram a camisa rubro-negra, alguns se destacaram por sua habilidade em balançar as redes adversárias. Este artigo explora quem são os maiores artilheiros do Flamengo no Campeonato Brasileiro, abrangendo desde a Taça Brasil até o atual formato do torneio.

Livro sobre os 70 anos de Zico foi lançado pela Editora Onze Cultural – Alexandre Battibugli/ PLACAR

Zico, O maior artilheiro da história do Flamengo

Zico, conhecido como o “Galinho de Quintino”, é o maior artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, com impressionantes 135 gols. Ele jogou pelo clube em duas passagens, de 1971 a 1983 e de 1985 a 1989. Durante esse período, Zico conquistou quatro títulos do Brasileirão: 1980, 1982, 1983 e 1987. Além disso, ele foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes em 1981. Sua habilidade em cobranças de falta e sua visão de jogo fizeram dele um dos maiores jogadores da história do futebol.

Gabigol, O ídolo moderno

Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, é outro nome que se destaca entre os artilheiros do Flamengo, com 71 gols. Chegando ao clube em 2019, ele rapidamente se tornou um dos principais ídolos da torcida. Em seu primeiro ano, Gabigol foi essencial para as conquistas do Campeonato Carioca, do Brasileirão e da Libertadores. Ele também ajudou o Flamengo a vencer o Brasileirão em 2020 e a Copa do Brasil duas vezes. Apesar de sua saída do clube, seu impacto permanece significativo.

Gabigol marca em sua despedida do Flamengo. Fonte: Gilvan de Souza e Marcelo Cortes / CRF

Bruno Henrique, Velocidade e eficiência

Bruno Henrique é mais um jogador que deixou sua marca no Flamengo, com 50 gols que fica atrás de Pedro que tem 55. Contratado em 2019, ele formou uma parceria formidável com Gabigol. Bruno Henrique contribuiu com gols, assistências e dribles, sendo peça-chave nas conquistas do clube. Ele foi bicampeão do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores. Seu contrato com o Flamengo foi renovado até 2026, garantindo sua presença no clube por mais alguns anos.

Pedro foi o destaque da vitória na primeira final – Rafael Arantes/@maracana

Menções honrosas

É importante também mencionar outros jogadores que contribuíram significativamente para o Flamengo no Brasileirão. Romário e De Arrascaeta fizeram 37 gols cada, mostrando grande habilidade em suas respectivas épocas no clube. Além disso, Dejan Petkovic, outro ídolo da torcida rubro-negra, anotou 31 gols, sendo lembrado por sua técnica refinada e decisões marcantes em jogos importantes.

Arrascaeta pelo Flamengo – Fonte: Instagram/@flamengo

Legado dos artilheiros para o Flamengo

Os artilheiros do Flamengo não apenas ajudaram o clube a conquistar títulos, mas também inspiraram gerações de torcedores e jogadores. Zico, Gabigol, Bruno Henrique, e outros que contribuíram com gols e vitórias, são exemplos de dedicação e talento, cada um à sua maneira, contribuindo para a rica história do Flamengo. Seus feitos são lembrados e celebrados pela torcida, que continua a apoiar o clube em busca de novas conquistas.

O Flamengo, com sua tradição de revelar grandes talentos, certamente continuará a produzir jogadores que deixarão sua marca no Campeonato Brasileiro. A história desses artilheiros serve como inspiração para os futuros craques que vestirão a camisa rubro-negra.

