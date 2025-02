Quais datas vão impactar o Campeonato Brasileiro 2025?

O Campeonato Brasileiro de 2025 promete ser uma temporada movimentada, em grande parte devido ao Mundial de Clubes da FIFA. Com isso, a CBF optou por ajustar o calendário do Brasileirão, garantindo que o torneio siga seu curso com o menor impacto possível. A primeira rodada está programada para acontecer entre os dias 29 e 31 de março.

Além do Mundial de Clubes, outras competições internacionais, como a Libertadores e a Copa Sul-Americana, juntamente com as datas reservadas para jogos da FIFA, influenciaram a organização das rodadas do campeonato nacional. Aqui, apresentamos as principais datas e os ajustes relevantes no calendário.

Bandeirinha do São Paulo

Quando começa e termina o Brasileirão 2025?

A competição começa oficialmente no final de março, com a previsão do início entre os dias 29 e 31. A temporada se estenderá por vários meses, com as partidas finais previstas para acontecer em 13 de julho. Este planejamento busca acomodar outras datas importantes do futebol internacional e os compromissos dos clubes e seleções.

Quais são as principais rodadas do campeonato?

Algumas rodadas específicas se destacam no calendário de 2025. Por exemplo, a 12ª rodada, ocorrendo nos dias 11 e 12 de junho, inclui confrontos como Fluminense contra Ceará, Botafogo enfrentando Mirassol e Palmeiras versus Juventude.

12ª rodada (11 a 12 de junho): Partidas de destaque incluem São Paulo contra Vasco e Grêmio enfrentando Corinthians .

Partidas de destaque incluem contra e enfrentando . 13ª rodada: Agendada para 12 a 14 de julho, compreendendo jogos como Flamengo versus São Paulo e Santos contra Palmeiras.

Agendada para 12 a 14 de julho, compreendendo jogos como versus São Paulo e contra Palmeiras. 31ª rodada: Entre 22 e 24 de novembro, com Flamengo confrontando Sport e Corinthians enfrentando Grêmio.

Entre 22 e 24 de novembro, com Flamengo confrontando e Corinthians enfrentando Grêmio. 32ª rodada: Programada para 29 de novembro a 1º de dezembro.

Quais são as rodadas provavelmente afetadas pelas datas FIFA?

Algumas rodadas podem ser impactadas devido aos compromissos internacionais. Períodos como de 17 a 25 de março e de 2 a 10 de junho podem coincidir com eventos da FIFA. A 4ª, 5ª e 6ª rodadas, por exemplo, estão entre 16 e 28 de abril e podem ser realizadas sob o impacto de outras competições.

Além disso, as datas entre 1º a 9 de setembro e 6 a 14 de outubro também estão afetadas, trazendo desafios para o planejamento dos clubes. Esses ajustes são necessários para alinhar o calendário brasileiro com o cenário global do futebol.

Considerações finais sobre o calendário 2025

Em 2025, o Brasileirão reflete um esforço significativo para compatibilizar seus eventos com as competições internacionais de clubes e seleções. A CBF fez ajustes para minimizar os impactos nos times participantes, mantendo a integridade e a competitividade do campeonato. A temporada reserva emoções fortes para os torcedores, com muitos clássicos e decisões importantes a caminho.

