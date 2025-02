Pouso Alegre x Athletico: onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Pouso Alegre e o Athletico se preparam para um confronto inédito nesta terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h30, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Estádio Irmão Gino Maria Rossi, em Pouso Alegre, Minas Gerais, e contará com transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Prime Video.

O Pouso Alegre, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, vem de uma campanha consistente no Campeonato Mineiro, onde terminou na vice-liderança do Grupo C. Já o Athletico, que busca se recuperar após o rebaixamento para a segunda divisão nacional em 2024, está nas quartas de final do Campeonato Paranaense e almeja retornar à elite do futebol brasileiro.

Como assistir ao jogo entre Pouso Alegre e Athletico?

Os torcedores poderão acompanhar o duelo entre Pouso Alegre e Athletico pela Copa do Brasil através do Amazon Prime Video. O jogo está marcado para as 21h30, horário de Brasília, no dia 25 de fevereiro de 2025. Este confronto marca a primeira vez que as duas equipes se enfrentam na história.

Escalações prováveis e destaques das equipes

O Pouso Alegre não enfrenta grandes desfalques para o confronto. O atacante Tháileon, de 23 anos, é um dos destaques da equipe, tendo marcado dois gols em oito partidas. A provável escalação do Pouso Alegre inclui: Felipe Szymonek; André Krobel, Victão, Samuel Bastos, Felipe Moreira e Guilherme Aguiar; Magno, Fernando Martínez e Foguinho; Maxuel e Jonathan Caicedo, sob o comando do técnico Henrique Pacheco.

Por outro lado, o Athletico pode realizar algumas mudanças em sua formação. Patrick, que jogou como titular contra o Azuriz, deve começar no banco, enquanto Giuliano, que foi cortado de última hora no último jogo, ainda é dúvida. Alan Kardec, Léo Derik, Julimar e Esquivel estão no departamento médico. A provável escalação do Athletico é: Mycael; Dudu, Belezi, Léo e Fernando; Raul, Felipinho e João Cruz; Isaac, Luiz Fernando e Velasco.

Quais são os desafios e expectativas para o confronto?

O Pouso Alegre chega para o confronto com um histórico recente de resultados mistos no Campeonato Mineiro. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu duas vezes, empatou uma e perdeu duas. Já o Athletico, no Campeonato Paranaense, apresenta um desempenho mais consistente, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos.

O confronto promete ser um teste importante para ambas as equipes. O Pouso Alegre busca consolidar sua posição no cenário nacional, enquanto o Athletico tenta recuperar o prestígio perdido após o rebaixamento. A expectativa é de um jogo disputado, com ambas as equipes buscando a vitória para avançar na competição.

Histórico Recente das Equipes