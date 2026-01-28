Em uma noite de eficiência ofensiva e resistência defensiva, o Athletico-PR venceu o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira (28), em pleno Beira-Rio. A partida, válida pela primeira rodada do Brasileirão 2026, marcou o retorno do Furacão à Série A com um triunfo importante fora de casa. Enquanto o ataque rubro-negro aproveitou uma falha inicial para marcar com Mendoza, o goleiro Santos foi o grande herói da noite, parando o ataque colorado com defesas milagrosas.

Gol cedo dita o ritmo e sustos de ambos os lados

O jogo começou eletrizante em Porto Alegre. Logo aos 6 minutos, o Inter quase abriu o placar com Tabata, mas a resposta dos visitantes foi letal. Aos 8 minutos, após uma roubada de bola de Viveros na intermediária, Mendoza usou sua velocidade característica para ganhar da zaga e tocar na saída de Rochet, inaugurando o marcador do campeonato. O Furacão poderia ter ampliado pouco depois, quando Viveros, sem goleiro, desperdiçou uma chance incrível.

Atrás no placar, o time da casa tentou reagir ainda na primeira etapa. Borré e Bruno Henrique levaram perigo, mas pararam na trave ou nas intervenções precisas de Santos. O goleiro do Athletico começou a construir sua atuação de gala nos acréscimos do primeiro tempo, salvando com o pé um chute à queima-roupa de Bruno Henrique.

Paredão, VAR e drama até o fim

O segundo tempo foi um exercício de ataque contra defesa. O Internacional, comandado por Pezzolano, lançou-se à frente, mas encontrou um Athletico bem postado e um goleiro inspirado. Rochet também trabalhou, evitando o segundo gol paranaense em finalização de Viveros, mantendo o Colorado vivo na partida.

O momento de maior tensão para os visitantes ocorreu aos 76 minutos. Félix Torres chegou a balançar as redes para o Inter, explodindo o Beira-Rio, mas o VAR entrou em ação e anulou o tento por um toque de mão na origem da jogada. Nos minutos finais, a pressão foi total. Já nos acréscimos, aos 91, Borré desviou na pequena área e Santos, mais uma vez, operou um milagre para garantir os três pontos.

Com o resultado, o Athletico-PR soma seus primeiros pontos e ganha moral para a sequência da competição, enquanto o Internacional precisará recuperar os pontos perdidos em casa na próxima rodada.