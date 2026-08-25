A PLACAR e a COB Expo firmaram nesta terça-feira, 25, o acordo de parceria de mídia para a edição de 2026 do maior encontro do esporte olímpico da América Latina. O evento acontece de 30 de setembro a 4 de outubro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo.

A feira reúne atletas, fãs, gestores, marcas e profissionais do setor em um ambiente de conexões, experiências e oportunidades. Ativações e experiências imersivas que celebram o esporte e fortalecem o futuro do movimento olímpico são algumas das experiências proporcionadas no evento.

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Os cursos da edição 2026 contam com a curadoria do COB (Comitê Olímpico do Brasil), reunindo temas atuais, relevantes e aplicáveis à realidade de profissionais, gestores, educadores e apaixonados pelo esporte.

A COB Expo terá mais de cem expositores, cerca de 60 cursos e aproximadamente 200 palestrantes. A expectativa é reunir 90 mil visitantes durante os cinco dias de evento.