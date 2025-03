Os melhores finalizadores do EA FC 25

No EA FC 25, a finalização é uma habilidade crucial para transformar chances em gols. Com base nos dados oficiais do site da EA Sports, reunimos os três melhores finalizadores do jogo: Harry Kane, Erling Haaland e Kylian Mbappé. Neste guia, detalhamos seus atributos, estilos de finalização (PlayStyles+) e como aproveitar ao máximo suas habilidades em campo.

Publicidade

Jogadores do Real Madrid no EA FC 25 – Fonte: Instagram/@easportsfc

Ranking dos Melhores Finalizadores do EA FC 25

1. Harry Kane (FC Bayern München)

Classificação Geral: 90

Posição: ATA

Nacionalidade: Inglaterra

Atributos-Chave:

Finalização: 93

Posicionamento: 94

Força do Chute: 94

Chutes de Longe: 89

Pênaltis: 93

PlayStyles+:

Chute Colocado+: Chutes colocados mais rápidos, com curva e precisão máximas.

Chutes colocados mais rápidos, com curva e precisão máximas. Testada Firme: Cabeceios potentes e precisos.

Cabeceios potentes e precisos. Trivela: Finalizações de trivela com menos erros.

Características Únicas: Kane é um especialista em finalização técnica, ideal para jogadas construídas e cobranças de falta. Sua altura (1,88 m) e precisão no cabeceio (83) o tornam letal em bolas paradas.

2. Erling Haaland (Manchester City)

Classificação Geral: 91

Posição: ATA

Nacionalidade: Noruega

Atributos-Chave:

Finalização: 92

Posicionamento: 96

Força do Chute: 94

Chutes de Longe: 83

Físico: 88

PlayStyles+:

Acrobata+: Voleios precisos e animações exclusivas.

Voleios precisos e animações exclusivas. Testada Firme: Cabeceios potentes.

Cabeceios potentes. Xerife: Dominância física em disputas.

Características Únicas: Haaland é um predador da área, com posicionamento impecável (96) e força física (93) para superar zagueiros. Seu PlayStyle+ Pombo sem Asas garante chutes potentes e rápidos.

Publicidade

3. Kylian Mbappé (Real Madrid)

Classificação Geral: 91

Posição: ATA

Nacionalidade: França

Atributos-Chave:

Finalização: 90

Ritmo: 97

Condução: 93

Agilidade: 93

Chutes de Longe: 83

PlayStyles+:

Pé de Vento+: Aceleração explosiva durante corridas.

Aceleração explosiva durante corridas. Chute Colocado: Finalizações com curva e precisão.

Finalizações com curva e precisão. Veloz: Menos erros em jogadas de velocidade.

Características Únicas: Mbappé combina ritmo absurdo (97) com finalização precisa (90), perfeito para contra-ataques. Seu PlayStyle+ Firula permite dribles criativos antes de finalizar.

Fonte: EA Sports FC™ 25

Como Usar Cada Finalizador no EA FC 25

Harry Kane

Estratégia: Aproveite seu posicionamento (94) em jogadas curtas e bolas paradas.

Aproveite seu posicionamento (94) em jogadas curtas e bolas paradas. Dica: Use Chute Colocado+ para finalizar de fora da área com curva.

Erling Haaland

Estratégia: Explore sua força física (93) e cabeceio (83) em cruzamentos altos.

Explore sua força física (93) e cabeceio (83) em cruzamentos altos. Dica: Ative Acrobata+ para finalizar voleios em situações improvisadas.

Kylian Mbappé

Estratégia: Utilize seu ritmo (97) para quebrar linhas de defesa em contra-ataques.

Utilize seu ritmo (97) para quebrar linhas de defesa em contra-ataques. Dica: Combine Pé de Vento+ com dribles para criar espaços antes de chutar.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.