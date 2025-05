Neymar pai dá declaração polêmica sobre renovação com Santos

Após a derrota do Santos por 3 a 1 para o RB Leipzig, na última quarta-feira, 28, em amistoso internacional disputado em Bragança Paulista, a permanência de Neymar passou a ser o principal assunto nos bastidores do clube. Com contrato válido até o fim de junho e apenas dois jogos oficiais restantes, o camisa 10 ainda não definiu se renovará com o Peixe.

Publicidade

Na saída de campo, o próprio jogador afirmou ao SporTV que não há nenhuma decisão tomada. “Não vou responder mais sobre isso. Já vou encerrar todas as perguntas até o dia 12. Eu já falei que ainda não sei, então é porque eu tô pensando. Não adianta nada vocês me perguntarem de novo daqui a 3 dias, porque a resposta vai ser a mesma”.

Porém, foi a entrevista de seu pai, Neymar da Silva Santos, responsável por gerir a carreira do atleta, que despertou maior atenção: “O projeto do Neymar era ficar cinco meses no Santos para se recuperar. Se ele jogasse, amém. O segundo projeto sou eu ajudar o Santos a se reestruturar. Eu já estou renovado, vou ficar. Mas o Neymar, a gente vai decidir”.

Publicidade

Segundo Neymar pai, a volta ao Santos foi pensada com o intuito de gerar impacto institucional e atrair patrocinadores, mais do que com foco em um retorno definitivo aos gramados brasileiros. Ele disse que não quis impor ao clube um contrato longo e que a decisão de assumir os riscos da breve passagem partiu da família.

“Eu poderia falar que quero um contrato de três anos e jogaria a responsabilidade para o Santos. A gente não veio para isso. A gente veio demonstrar uma solidariedade ao Santos. Era para o Neymar, junto com o Santos, se restabelecer aqui”, declarou.

Ainda sem garantia de que o jogador permanecerá para o segundo semestre, o pai ressaltou que o risco de uma nova lesão ou de desempenho abaixo do esperado não poderia recair sobre o clube: “O risco ficou todo para nós e para o Neymar. Se o Neymar não se recuperar, o que a gente faz para o segundo semestre?”