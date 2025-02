Memphis DePay lança projeto musical com MC Hariel na Globo

O atacante Memphis Depay, atualmente no Corinthians, surpreendeu os fãs ao participar do programa Altas Horas, onde não apenas discutiu sua carreira no futebol, mas também apresentou um novo projeto musical. O programa, transmitido pela TV Globo, teve sua exibição programada para um sábado à noite, atraindo espectadores ansiosos por novidades tanto do esporte quanto da música.

Memphis, junto com MC Hariel, está prestes a lançar um EP intitulado ‘Falando com as Favelas’. Este trabalho musical é uma colaboração dos dois artistas, que têm sido vistos juntos em diversos eventos, sinalizando uma parceria sólida. O lançamento está previsto para o dia 17 de fevereiro, prometendo uma fusão de estilos e culturas.

Memphis Depay treinando – Fonte: Instagram/@memphisdepay

Qual a inspiração por trás do EP?

O EP ‘Falando com as Favelas’ traz uma mistura única capturada através de um videoclipe gravado em dois cenários contrastantes: Gana e a Neo Química Arena, palco emblemático do Corinthians. Essa combinação de locações reflete a dualidade cultural vivenciada por Memphis, que busca conectar suas raízes africanas com a paixão brasileira pelo futebol.

Memphis e MC Hariel estão explorando temas que perpassam tanto suas vivências pessoais quanto o cenário social das favelas, trazendo uma mensagem autêntica e inovadora para seus ouvintes. Essa colaboração não apenas destaca a versatilidade do atleta como artista, mas também dá voz a questões relevantes através da música.

Interações durante o programa

Durante sua participação no Altas Horas, Memphis demonstrou carisma ao interagir com o público e os convidados do programa. Nomes como Salgadinho, Leizinho, Caramelo, Marina Lima, Lobão, além de atrizes como Cléo Pires e Sophie Charlotte, dividiram o palco com ele. Memórias foram criadas quando Memphis se juntou a Salgadinho para cantar uma adaptação de ‘Não Quero Dinheiro’, um sucesso do lendário Tim Maia, que ecoava nas arquibancadas do Corinthians.

Essa performance destacou o entusiasmo de Memphis por aprender português e se integrar na cultura brasileira. O atleta comentou sobre a intensidade da torcida corintiana, elogiando sua paixão e apoio incondicional ao time, particularmente quando enfrentam adversidades.

Sua permanência no Corinthians

Questionado por Serginho Groismann sobre seu contrato com o Corinthians, que se estende até meados de 2026, Memphis respondeu com seu humor característico, sugerindo que qualquer decisão futura dependeria de seus advogados. Entretanto, ele expressou satisfação em permanecer na equipe, fortalecendo ainda mais seu vínculo com os torcedores e sua experiência no futebol brasileiro.

O envolvimento de Memphis Depay em projetos além do futebol mostra seu interesse em expandir horizontes e se conectar com diferentes públicos. Este projeto musical pode ser apenas o começo de muitas colaborações futuras que combinam esporte, música e cultura.

