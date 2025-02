Lateral alvo do Corinthians não joga há 9 meses

Fabrizio Angileri, lateral argentino, tem enfrentado desafios significativos no Getafe desde sua chegada em 2022. Apesar de ter vindo sem custos de transferência, sua passagem pelo clube espanhol foi marcada por poucas aparições em campo, totalizando apenas 27 partidas. A falta de oportunidades no time gera especulação sobre seu futuro, especialmente considerando o interesse recente do Corinthians em contratá-lo.

Angileri começou sua trajetória no futebol argentino, passando pelas categorias de base do Boca Juniors, mas foi no Godoy Cruz que se destacou e se profissionalizou. Sua transferência para o River Plate em 2019 marcou um momento importante em sua carreira, onde conquistou títulos significativos como a Recopa Sul-Americana e a Supercopa da Argentina, além de contribuir para a vitória no Campeonato Argentino de 2021.

Por que Angileri não se firmou no Getafe?

As dificuldades de Angileri no Getafe são atribuídas principalmente à falta de confiança do técnico José Bordalás. O treinador chegou ao clube pouco depois da contratação de Angileri e, desde então, raramente o utilizou. Relatou-se que Bordalás, em algumas ocasiões, preferiu nem incluir o jogador no banco de reservas, mesmo com lugares disponíveis.

Essa situação se arrasta há mais de um ano, com o Getafe tentando negociar Angileri sem sucesso, devido à rejeição das propostas pelo lateral. Angileri teve poucas oportunidades de demonstrar seu potencial na última temporada, participando de apenas três jogos do Campeonato Espanhol, somando 160 minutos em campo.

Qual é o interesse do Corinthians em Fabrizio Angileri?

O interesse do Corinthians em Angileri surge em meio à busca do clube brasileiro por um lateral-esquerdo. Tentativas anteriores de contratar Wendell, Guilherme Arana e Renan Lodi não se concretizaram, tornando Angileri uma alternativa viável. O jogador argentino é considerado uma aquisição estratégica, dada sua experiência em grandes competições como a Copa Libertadores, onde teve bom desempenho.

Para Angileri, a mudança para o Corinthians representa uma oportunidade de revitalizar sua carreira e ter mais tempo de jogo. A negociação entre o Corinthians e o Getafe está avançada e envolve um empréstimo de um ano com opção de compra. As conversas podem se concluir ainda nesta semana, visto que a janela de transferências do Brasil permanece aberta até o final do mês.

O que o futuro reserva para Angileri?

Angileri enfrenta um momento crucial em sua carreira. Com quase 31 anos, a possibilidade de se transferir para o Corinthians pode ser uma das últimas oportunidades para mostrar seu valor em um clube de destaque. Caso a negociação seja bem-sucedida, Angileri terá a chance de se firmar como uma peça importante no elenco do Corinthians, trazendo consigo a experiência acumulada em times de alto nível.

O desfecho dessa negociação poderá definir o rumo da carreira de Angileri. Seja continuando na Europa ou se transferindo para o Brasil, o lateral argentino tem diante de si a chance de reencontrar o sucesso e, quem sabe, se tornar novamente uma referência em sua posição.

