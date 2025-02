Guilherme do Santos multiplica sua letalidade e lidera a artilharia do ano

Em 2025, o Santos encontrou em Guilherme um artilheiro de destaque. Com uma performance impressionante, ele se tornou o primeiro jogador da Série A a alcançar dez gols na temporada. A eficiência de Guilherme é notável, com uma média de um gol a cada 92 minutos jogados, superando suas próprias marcas do ano anterior.

O atacante tem sido fundamental para o time, contribuindo com 59% dos gols do Santos até agora. Em comparação com a temporada passada, Guilherme demonstrou uma evolução significativa, marcando mais do que o triplo de gols no Paulistão 2025 em relação a 2024.

Guilherme pelo Santos – Fonte: Instagram/@santosfc

Como Guilherme se destaca no Paulistão 2025?

Guilherme marcou seus dez gols em apenas 11 jogos, totalizando 926 minutos em campo. Este desempenho coloca o atacante à frente de jogadores renomados como Hulk, Vegetti, Gabigol e Germán Cano. Seus gols foram decisivos em partidas contra equipes como Mirassol, Ponte Preta, Palmeiras, São Bernardo, São Paulo, Corinthians, Água Santa e Noroeste.

Além de Guilherme, apenas cinco outros jogadores do Santos marcaram nesta temporada. Thaciano e Tiquinho Soares contribuíram com dois gols cada, enquanto Gabriel Bontempo, Léo Godoy e Neymar marcaram um gol cada.

Qual o impacto de Guilherme na temporada atual?

O impacto de Guilherme no Santos é evidente não apenas em números, mas também em resultados. O time garantiu sua classificação no Paulistão e aguarda o adversário das quartas de final, que pode ser Guarani, RB Bragantino ou Portuguesa. A definição ocorrerá na próxima rodada, quando o Santos enfrentará a Inter de Limeira.

Comparando com 2024, Guilherme precisou de 29 jogos para alcançar dez gols, enquanto em 2025 ele atingiu essa marca em apenas 11 partidas. A média de gols por minuto jogado também melhorou significativamente, passando de um gol a cada 292 minutos para um a cada 92 minutos.

O que esperar de Guilherme no resto da temporada?

Com o desempenho atual, as expectativas para Guilherme são altas. Ele tem se mostrado um jogador crucial para o Santos, não apenas pela quantidade de gols, mas pela capacidade de decidir jogos importantes. A continuidade dessa fase pode ser determinante para o sucesso do Santos nas competições que ainda estão por vir.

O desempenho de Guilherme é acompanhado de perto por torcedores e analistas, que veem nele um potencial para se destacar ainda mais no cenário nacional. Se mantiver o ritmo, ele poderá ser um dos principais nomes do futebol brasileiro em 2025.

