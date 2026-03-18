O Manchester City de Pep Guardiola foi eliminado da Champions League na última terça-feira, 17, em derrota no agregado para o Real Madrid, se despedindo nas oitavas de final. Com a equipe inglesa, o técnico campeão conseguiu o título inédito em 2023, mas também coleciona eliminações e frustrações no principal torneio europeu.

O histórico de vitórias e conquistas de Pep Guardiola

Sob o comando de Guardiola, o clube inglês disputou oito edições consecutivas da Champions. O retrospecto é marcado por um alto índice de vitórias, superando a marca de 60% de aproveitamento. O treinador consolidou o time como presença constante nas fases finais, alcançando ao menos as quartas de final em quase todas as temporadas sob sua gestão.

A conquista do título inédito na temporada 2022/23

O ápice da trajetória ocorreu na temporada 2022/23. Após anos de frustrações e ajustes táticos, o Manchester City venceu a Inter de Milão na final em Istambul. Naquela campanha histórica, a equipe eliminou gigantes como o Real Madrid e o Bayern de Munique, terminando o torneio de forma invicta.

Quais foram as principais eliminações do City no torneio?

Apesar do sucesso recente, o caminho foi marcado por aprendizados. Guardiola enfrentou críticas por eliminações inesperadas em seus primeiros anos, onde o favoritismo não se traduziu em gols. Entre os momentos mais marcantes de superação e queda, destacam-se:

2016/17: Eliminação nas oitavas de final contra o Monaco.

2018/19: Eliminação nas quartas de final em jogo épico contra o Tottenham.

2020/21: Vice-campeonato diante do Chelsea em sua primeira final pelo clube.

2023/24: Eliminação nos pênaltis para o Real Madrid após domínio estatístico.

2024/25: Eliminação nos playoffs do mata-mata para o Real Madrid.

2025/26: Eliminação nas oitavas de final para o Real Madrid.

O legado tático e a dominância na Europa

Mais do que os números frios, o impacto de Guardiola reside na imposição de um estilo de jogo dominante. O City de Pep detém recordes de posse de bola e eficiência ofensiva, influenciando a forma como o futebol é jogado no continente. Atualmente, o treinador busca ampliar sua galeria de troféus, mantendo o clube no topo do ranking da UEFA e como o time a ser batido na Europa.