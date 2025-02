Flamengo está incomodado com Pablo, aponta jornal

O zagueiro Pablo enfrenta um momento de incerteza em sua carreira no Flamengo. Atualmente, ele está fora dos planos do técnico Filipe Luís e treina separado no Ninho do Urubu. Enquanto aguarda propostas para deixar o clube, sua situação gera desconforto nos bastidores do time rubro-negro.

Relatos indicam que Pablo aparenta estar indiferente à sua condição atual. Pessoas próximas ao jogador mencionam que ele adota uma postura acomodada, sem demonstrar interesse em alterar sua situação. Essa atitude tem sido um ponto de discussão dentro do clube.

As informações são do portal ‘Coluna do Fla’.

Quais são as opções para o Flamengo e Pablo?

O Flamengo enxerga duas alternativas principais para resolver a questão de Pablo: o surgimento de uma proposta de transferência ou uma rescisão amigável de contrato. Caso nenhuma dessas opções se concretize, o zagueiro deve continuar treinando separado até a próxima janela de transferências.

Após um empréstimo ao Botafogo no ano anterior, onde jogou apenas 21 minutos, Pablo retornou ao Flamengo no final de dezembro. Ele integrou a equipe alternativa que disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, formando dupla de zaga com Cleiton, mas suas atuações não foram satisfatórias.

Qual é o histórico de Pablo no Flamengo?

Pablo chegou ao Flamengo em 2022, vindo do Lokomotiv, da Rússia. Durante sua passagem pelo clube, alternou entre a titularidade e a reserva. Fez parte do elenco que conquistou a Libertadores da América e a Copa do Brasil em 2022, além do Campeonato Carioca em 2024. Seu contrato com o Flamengo se estende até dezembro deste ano.

O que o futuro reserva para Pablo?

Com o contrato se aproximando do fim, o futuro de Pablo no Flamengo permanece incerto. A expectativa é que surjam propostas que possam definir seu destino. Até lá, o zagueiro continua a treinar separado, aguardando uma resolução para sua situação no clube.

O desenrolar dessa história pode impactar não apenas a carreira de Pablo, mas também a estratégia do Flamengo para a temporada. A definição sobre o futuro do zagueiro é aguardada com interesse por todos os envolvidos.

