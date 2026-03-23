O Flamengo encerrou oficialmente a procura por novos jogadores para a janela interna de transferências de 2026. A diretoria rubro-negra optou por não realizar novas movimentações até o prazo final de 31 de março, priorizando a manutenção do elenco atual.

A decisão estratégica se baseia no alto investimento já realizado no início do ano, que superou a marca de R$ 300 milhões. A comissão técnica liderada por Leonardo Jardim entende que o grupo possui a qualidade necessária para os desafios imediatos.

O planejamento da diretoria agora mira o segundo período de transferências, que ocorrerá entre 13 de julho e 9 de agosto. O grande objetivo estratégico é a contratação de um centroavante de nível internacional. Ao poupar recursos agora, o clube garante fôlego financeiro para buscar um nome para a fase decisiva do ano.

Na primeira janela de 2026, o clube investiu mais de R$ 300 milhões na contratação de três jogadores: o goleiro Andrew, o zagueiro Vitão e o meia Lucas Paquetá.