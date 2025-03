Filho de Marcelo, Enzo Alves é convocado para Espanha sub-17

Enzo Alves, filho mais velho do ex-lateral Marcelo, foi convocado nesta terça-feira, 11, para integrar a equipe sub-17 da seleção espanhola pela primeira vez. Anteriormente, Enzo já tinha servido a seleção sub-16. Essa será sua estreia na categoria enfrentando adversários da mesma faixa etária.

A jovem promessa do Real Madrid disputará com a Espanha a segunda fase do Campeonato Europeu Sub-17, que acontecerá na Albânia entre 19 de maio e 1º de junho.

Aos 15 anos, Enzo atua como centroavante nas categorias de base do clube merengue e é considerado uma das grandes apostas do futebol espanhol. Há cerca de dois anos, ele vem representando as seleções de base da Fúria, consolidando sua trajetória no cenário internacional.

Filho do ex-jogador brasileiro Marcelo e nascido em Madri, o atacante decidiu defender a seleção espanhola ao invés da brasileira. De acordo com as regras da Fifa, ainda poderá um dia defender outra seleção.