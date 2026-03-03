A AFA (Associação de Futebol da Argentina) ratificou a paralisação da 9ª rodada do Torneio Apertura do Campeonato Argentino de 2026. Assim, as partidas que seriam disputadas entre os dias 5 e 9 de março não acontecerão, em greve que aparece como apoio a Claudio Tapia, presidente da entidade que comanda o esporte no país.

A confirmação da suspensão foi divulgada após reunião do Comitê Executivo da AFA, nesta terça-feira, 3, no Centro de Treinamento Lionel Messi, em Ezeiza. A chance de uma realização da rodada dependia da suspensão investigação sobre Chiqui Tapia.

Atualmente, a Arca (Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro) investiga uma possível apropriação indevida em tributos e recursos de segurdiade social por meio do presidente e de Pablo Toviggino, tesoureiro. Segundo a imprensa argentina, o valor pode chegar a 19,3 bilhões de pesos argentinos (cerca de 72 milhões de reais).

Em repúdio a essa investigação, 29 dos 30 clubes da primeira divisão argentina aprovaram a paralisação. O único a votar contra foi o Estudiantes, presidido por Juan Sebastián Verón.

Ainda assim, mesmo com as partidas dos próximos dias canceladas, os investigados precisarão depor sobre o caso. Nesta quinta-feira, 4, Tapia terá que comparecer aos tribunais.

Tensão entre AFA e Milei

Este, portanto, não é o primeiro momento de tensão recente entre o Estado Argentino e a AFA. No início do mandato de Javier Milei como presidente da Argentina, uma medida buscava decretar mudanças na constituição de SAF’s no país.

No entanto, com a maioria dos clubes e dos dirigentes em posição contrária, a medida teve trechos suspensos. Em meio a isso, as figuras trocaram farpas, com Milei mantendo sua posição de embate à federação, que vive profunda crise há mais de uma década e é presididida por Chiqui Tapia desde 2017.

Aliado a isso, o governo ainda anunciou o fim de benefícios fiscais aos clubes, medida que reduziu as contribuições previdenciárias e aumentou os custos operacionais das entidades. O clima ficou mais tenso no fim do ano passado, quando a polícia argentina realizou operações de busca nas sedes da AFA.