Eliminatórias: Paraguai e Chile se enfrentam; saiba onde assistir ao jogo

O embate entre Paraguai e Chile, marcado para o dia 20 de março de 2025, promete ser um dos momentos mais emocionantes da 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e está programada para começar às 20h, horário de Brasília. Este jogo será transmitido ao vivo pelo canal fechado SporTV2 e também estará disponível via streaming no Globoplay.

Publicidade

O Paraguai chega a este confronto em uma posição favorável, tendo mantido uma sequência invicta nas últimas cinco partidas das Eliminatórias. Com três vitórias e dois empates, a seleção paraguaia está a apenas três pontos do Uruguai, que ocupa a segunda posição na tabela. A equipe busca consolidar sua posição e se aproximar ainda mais da zona de classificação para o Mundial.

Jogadores da seleção do Paraguai – Fonte: Instagram/@albirroja

Qual é a situação atual do Chile nas Eliminatórias?

O Chile enfrenta um cenário desafiador nas Eliminatórias, ocupando atualmente a nona colocação. A seleção chilena precisa urgentemente de uma vitória para manter vivas as esperanças de classificação para a Copa do Mundo de 2026. Nas últimas cinco partidas, o Chile teve um desempenho irregular, com três derrotas consecutivas, um empate e uma vitória recente, que interrompeu a sequência negativa.

Publicidade

Escalações prováveis e estratégias das seleções

Para o confronto, o Paraguai deve entrar em campo com Gatito Fernández no gol, acompanhado por Juan Cáceres, Salcedo, Junior Alonso, Balbuena, Villasanti, Galarza e Enciso. No ataque, Almirón, Sández e Alex Arce são esperados para liderar a ofensiva paraguaia. A equipe busca aproveitar o bom momento e a vantagem de jogar em casa para garantir mais três pontos.

Por outro lado, o Chile deve alinhar com Cortés no gol, com Hormazábal, Maripán, Paulo Díaz e Suazo na defesa. No meio-campo, Vidal, Echeverría e Aravena são esperados para controlar o ritmo do jogo, enquanto Vicente Pizarro, Cepeda e Vargas devem compor o ataque. A seleção chilena precisa de uma atuação sólida para superar o Paraguai e manter suas chances de classificação.

Onde assistir e detalhes do jogo

Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pelo SporTV2, um canal de televisão por assinatura, e também pelo serviço de streaming Globoplay. Esta partida é crucial para ambas as seleções, com o Paraguai buscando consolidar sua posição na tabela e o Chile lutando para manter suas esperanças de classificação vivas.

Publicidade

Com a aproximação do final das Eliminatórias, cada jogo se torna ainda mais decisivo. Paraguai e Chile prometem um confronto intenso e repleto de emoções, com ambas as seleções determinadas a alcançar seus objetivos na competição. A expectativa é de um grande espetáculo no Estádio Defensores del Chaco, com os torcedores ansiosos para ver quem sairá vitorioso neste importante duelo.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.