Eliminatórias 2026: Chile contra Equador por uma vaga na Copa do Mundo

O embate entre Chile e Equador, marcado para o dia 25 de março de 2025, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nacional em Santiago, promete ser um dos jogos mais emocionantes da 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Este confronto é crucial para ambas as seleções, que vivem momentos distintos na competição.

Enquanto o Chile luta para manter vivas suas esperanças de classificação, o Equador busca consolidar sua posição no topo da tabela e garantir sua vaga no Mundial com antecedência. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV, oferecendo aos torcedores a oportunidade de acompanhar cada lance desse duelo decisivo.

Jogadores da seleção do Equador

Qual é a situação atual do Chile nas Eliminatórias?

A seleção chilena enfrenta um cenário desafiador, ocupando a penúltima colocação na tabela. Após uma derrota para o Paraguai na rodada anterior, o Chile precisa de uma vitória urgente para continuar sonhando com a classificação para a Copa do Mundo. A equipe aposta na experiência de jogadores como Arturo Vidal e Eduardo Vargas, além do apoio fervoroso de sua torcida, para superar o Equador e iniciar uma possível arrancada rumo à classificação.

Como o Equador está se preparando para o confronto?

O Equador vive um momento de ascensão nas Eliminatórias, ocupando a vice-liderança com 22 pontos. Sob o comando do técnico Sebastián Beccacece, a equipe equatoriana busca manter a boa fase e garantir sua vaga no Mundial com antecedência. Jogadores como Moisés Caicedo, Gonzalo Plata e Enner Valencia são peças-chave na estratégia do Equador para superar o Chile fora de casa e consolidar sua posição no G4.

Onde assistir ao vivo e quais são as prováveis escalações?

Os torcedores poderão acompanhar a partida entre Chile e Equador ao vivo pelo canal SporTV. A expectativa é de um jogo intenso, com ambas as seleções buscando a vitória a todo custo. Confira as prováveis escalações para o confronto:

Chile: Cortés ; Loyola , Maripán , Paulo Díaz , Suazo ; Vidal , Echeverría ; Cepeda , Aravena , Vicente Pizarro ; Eduardo Vargas . Técnico: Ricardo Gareca .

; , , , ; , ; , , ; . Técnico: . Equador: Galíndez; Ordóñez, Torres, Pacho, Estupiñán; Caicedo, Vite; Alan Franco, Plata, Corozo; Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

