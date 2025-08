Efeito Neymar: Santos passa São Paulo em número de sócios

Peixe ganhou mais de 20.000 sócios após a chegada do astro, entrando entre os 10 clubes do Brasil com mais associados

O Santos ultrapassou o São Paulo no ranking de sócios torcedores entre os times do Brasil. Surfando no “Efeito Neymar”, o Peixe saltou de 46.801 para 67.621 associados entre dezembro de 2024 e julho de 2025, segundo o ge, com base em informações dos clubes.

O Peixe agora é o 10º colocado da lista, subindo três com posições em relação ao fim do ano passado. O crescimento foi o suficiente para ultrapassar Fluminense, São Paulo e Vasco, que obtiveram quedas em seus números.

A crescente santista tem uma explicação: o retorno de Neymar, no início desta temporada. Astro global, o camisa 10 colocou o time da Baixada no centro das atenções no Brasil e no mundo, o que também levou o Santos a somar mais de 10,4 milhões novos seguidores nas redes sociais no primeiro semestre.

No entanto, a ponta ainda permanece a um rival. O Palmeiras lidera, com 184.712 sócios, mesmo com uma queda de quase 13.000 pessoas nos primeiros meses deste ano.

Os times que fecham o top 5 são Internacional (111.021) e Atlético Mineiro (106.452). Tanto o Colorado quanto o Galo já ocupavam o pódio, mas trocaram de posição, com o time gaúcho ganhando mais adimplentes.

Os times com mais sócios torcedores do Brasil

1 – Palmeiras: 184.712 – Avanti

2 – Internacional: 111.021 – Sócio Internacional

3 – Atlético-MG: 106.465 – Galo na Veia

4 – Grêmio: 104.823 – Sócio Grêmio

5 – Flamengo: 100.000 – Nação Sócio-Torcedor

6 – Corinthians: 84.737 – Fiel Torcedor

7 – Cruzeiro: 83.172 – Sócio Cinco Estrelas

8 – Bahia: 75.000 – Sócio Esquadrão

9 – Botafogo: 68.541 – Camisa 7

10 – Santos: 67.621 – Sócio Rei

11 – São Paulo: 54.613 – Sócio Torcedor

12 – Vasco: 44.115 – Sócio Gigante

13 – Ceará: 43.354 – Sócio Vozão

14 – Fortaleza: 40.023 – Sócio Torcedor Fortaleza

15 – Fluminense: 39.592 – Sócio Futebol

16 – Vitória: 32.890 – Sou Mais Vitória

17 – Athletico-PR: 32.000 – Sócio Furacão

18 – Coritiba: 29.500 – Sócio Coxa

19 – Sport: 23.190 – Sócio Sport

20 – Criciúma: 16.000 – Clube Carvoeiro