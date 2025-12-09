O USA Qualifier, importante torneio internacional das categorias de base, acontece entre 12 e 18 deste mês, no Centro de Formação de Atletas do São Paulo, o CT de Cotia.

Os vencedores de cada categoria — do sub-7 ao sub-17 — terão condições vantajosas para participar da USA Cup em Minnesota, nos EUA, em julho de 2026. Por lá, aproximadamente 1100 equipes de todo o mundo estarão competindo. Os torneios qualificatórios estão sendo disputados em países como Canada, Mexico Uruguai, Brasil e em diferentes estados americanos como Texas e Florida.