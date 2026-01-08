O ex-volante Cristian, com passagens por Corinthians e Flamengo, foi acusado pela ex-esposa de invasão de domicílio e de ameaças após o fim do relacionamento. A mulher registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, e solicitou medida protetiva.

De acordo com o registro policial, o episódio teria ocorrido no período em que a ex-companheira e os dois filhos do casal estavam em viagem a Florianópolis, no fim de 2025. Segundo o relato, Cristian teria entrado no apartamento que era do casal sem autorização, revirado o imóvel e trocado as fechaduras, impedindo o retorno da família ao local.

Ainda conforme o boletim, a ex-esposa afirmou ter sido ameaçada pelo ex-jogador, em meio a desentendimentos ao término do relacionamento e à suspeita de que ela estaria em um novo vínculo afetivo. Diante da situação, a mulher procurou a polícia e pediu a adoção de medidas previstas na legislação de proteção às vítimas de violência doméstica.

O caso é apurado pela Polícia Civil. Cristian ainda não se manifestado publicamente sobre as acusações.

Aos 42 anos, o ex-volante construiu carreira no futebol brasileiro e internacional. Quando em atividade, jogou por Paulista, Athletico Paranaense, Flamengo, Corinthians, Fenerbahçe-TUR, Grêmio, São Caetano, Juventus-SP e Atibaia.