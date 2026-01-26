A temporada de 2026 do futebol nacional começa com grandes expectativas. Nesta quarta-feira, 28 de janeiro, o Coritiba recebe o Red Bull Bragantino no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O duelo, válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19h (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes que buscam iniciar a maratona de pontos corridos com o pé direito.
Estreia do Coxa em casa
O Coritiba aposta na força de sua torcida para garantir os primeiros três pontos na competição. Sob o comando do técnico Fernando Seabra, o clube paranaense tenta estabelecer uma identidade sólida logo no início do torneio. O fator casa é historicamente um diferencial para o Coxa, que espera impor seu ritmo de jogo e superar a defesa adversária para arrancar com vitória na elite nacional.
Massa Bruta com Vagner Mancini
Do outro lado, o RB Bragantino viaja ao Paraná com o objetivo de surpreender os mandantes. A equipe é comandada pelo experiente Vagner Mancini e mantém sua filosofia de jogo intenso e organizado. Para o Massa Bruta, pontuar fora de casa na estreia é fundamental para as pretensões do clube, que busca se consolidar na parte de cima da tabela desde as rodadas iniciais.
Onde assistir e transmissão
Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através de diferentes plataformas. No Brasil, a transmissão será exclusiva do Premiere (pay-per-view). Para o público internacional, a exibição fica por conta da beIN SPORTS.