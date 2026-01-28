Foi no sufoco, na insistência e no último suspiro. O RB Bragantino estreou com o pé direito no Brasileirão Série A de 2026 ao vencer o Coritiba por 1 a 0, em pleno Couto Pereira. A partida, realizada na noite desta quarta-feira, foi condicionada pela expulsão precoce de um jogador do time da casa ainda na primeira etapa. O Massa Bruta transformou o jogo em um verdadeiro ataque contra defesa, parando em uma atuação inspirada do goleiro Pedro Morisco, até que Juninho Capixaba decidiu o confronto já nos acréscimos.

Expulsão muda a história do jogo

O duelo começou equilibrado, com o Coritiba tentando impor o ritmo em casa e o Bragantino respondendo em velocidade com Lucas Barbosa e Mosquera. No entanto, a estratégia do Coxa desmoronou aos 30 minutos do primeiro tempo. Após revisão do VAR, o árbitro anulou um cartão amarelo e expulsou o meia Josué de forma direta, punindo um carrinho por trás em Lucas Barbosa, que partia em direção ao gol. Com um homem a menos, o time paranaense foi obrigado a recuar suas linhas, enquanto os paulistas assumiram o controle da posse de bola, mas sem conseguir furar o bloqueio defensivo antes do intervalo.

Muralha chamada Morisco

O segundo tempo foi um monólogo do Bragantino, que chegou a ter 65% de posse de bola e empilhou oportunidades. O que se viu foi um duelo particular entre o ataque do Massa Bruta e o goleiro Pedro Morisco. O arqueiro do Coxa operou uma série de milagres, defendendo finalizações à queima-roupa de Eduardo Sasha e Henry Mosquera, além de buscar um chute desviado de Agustín Sant’Anna. Quando Morisco não alcançou, a trave salvou o Coritiba, como no chute de Juninho Capixaba aos 14 minutos da etapa final.

O golpe de misericórdia

Quando o empate sem gols parecia decretado e a torcida local já valorizava o ponto conquistado heroicamente na base da resistência, o Bragantino encontrou o caminho das redes. Aos 48 minutos do segundo tempo, mantendo a pressão no campo ofensivo, Juninho Capixaba apareceu na pequena área para testar firme. A arbitragem hesitou por um instante para confirmar se a bola havia entrado, mas validou o gol: 1 a 0. Com o resultado, o Bragantino soma seus primeiros três pontos e mantém a invencibilidade na temporada, enquanto o Coritiba lamenta a derrota na estreia diante de sua torcida.