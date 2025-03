Corinthians x Mirassol: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

Após uma fase eliminatória desafiadora na Copa Libertadores, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Paulista 2025. O próximo desafio é contra o Mirassol, em um jogo único pelas quartas de final. A partida será realizada na Neo Química Arena, casa do Corinthians, e promete ser um evento emocionante para os torcedores.

O sistema de jogo único nesta fase do Campeonato Paulista aumenta a pressão sobre as equipes, já que apenas o vencedor avança para as semifinais. O Corinthians, por ter feito uma melhor campanha na fase classificatória, tem a vantagem de jogar em casa, o que pode ser um fator decisivo neste confronto.

Onde assistir Corinthians x Mirassol?

Os torcedores que desejam acompanhar a partida entre Corinthians e Mirassol terão várias opções de transmissão. O jogo será exibido ao vivo pela TV Record, UOL Play, Nosso Futebol e CazéTV no YouTube. A bola começa a rolar na Neo Química Arena às 18:30, horário de Brasília, e a expectativa é de um estádio lotado.

Quais são os desfalques para o jogo?

O Corinthians terá que lidar com a ausência do volante Raniele, que está fora devido a uma lesão muscular na coxa direita. Essa é a única baixa confirmada no elenco alvinegro para o confronto. Por outro lado, o Mirassol não contará com o lateral-direito Zeca, que teve seu contrato rescindido recentemente. Fora isso, a equipe está completa para o duelo.

Como chegam as equipes para o confronto?

O Corinthians, apesar de não ter apresentado seu melhor futebol nas últimas partidas, chega como favorito, especialmente por jogar em casa e contar com um elenco de qualidade superior. O Mirassol, por sua vez, tem enfrentado dificuldades nos grandes jogos do Campeonato Paulista, mas não deve ser subestimado. A expectativa é de um jogo disputado, com o Corinthians buscando impor seu ritmo desde o início.

Expectativas para o jogo

O confronto entre Corinthians e Mirassol promete ser intenso e cheio de emoções. Com a vantagem de jogar em casa e a pressão de avançar para as semifinais, o Corinthians deve buscar o ataque desde o início. O Mirassol, ciente das dificuldades, pode adotar uma postura mais defensiva, tentando explorar os contra-ataques. Independentemente do resultado, os torcedores podem esperar um espetáculo de futebol na Neo Química Arena.