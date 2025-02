Corinthians recusa proposta do Zenit por Rodrigo Garro

O Corinthians recentemente rejeitou uma oferta significativa do Zenit, da Rússia, pelo meia Rodrigo Garro. A proposta, que girava em torno de 25 milhões de euros, foi considerada insuficiente pelo clube brasileiro. O Corinthians busca uma compensação financeira mais robusta, além de garantir o restante dos direitos econômicos do atacante Yuri Alberto, atualmente divididos entre as duas equipes.

As informações são do canal ‘Mutko Protiv’.

O clube paulista confirmou a recusa da proposta e estabeleceu suas condições para uma possível negociação. Além dos 30 milhões de euros desejados, o Corinthians também estipulou um bônus adicional de 5 milhões de euros. Essas exigências refletem a estratégia do clube em valorizar seus ativos e garantir o máximo retorno possível em transações internacionais.

Garro pelo Corinthians – Fonte: Instagram/@rodrigarroo

As exigências de Rodrigo Garro

Além das questões financeiras, a negociação com o Zenit foi complicada pelas exigências salariais do próprio Rodrigo Garro. O jogador requisitou um salário anual de 3,5 milhões de euros, valor significativamente superior ao que recebe atualmente no Corinthians. Essa demanda salarial reflete a valorização do atleta no mercado, mas também representa um desafio para os clubes interessados em sua contratação.

O Corinthians, por sua vez, tem se mostrado firme em suas negociações, buscando equilibrar a valorização de seus jogadores com a sustentabilidade financeira do clube. A postura do clube em relação a Garro é um exemplo claro dessa estratégia.

Por que o Zenit está interessado em Rodrigo Garro?

O interesse do Zenit em Rodrigo Garro não é novidade. O clube russo já havia demonstrado interesse pelo jogador em 2024, mas as negociações não avançaram na época. Agora, com uma nova proposta, o Zenit busca reforçar seu elenco com um jogador que tem se destacado no cenário brasileiro.

Rodrigo Garro é visto como um meio-campista versátil, capaz de contribuir tanto na criação de jogadas quanto na finalização. Sua habilidade em campo e potencial de crescimento são fatores que atraem clubes internacionais, como o Zenit, que busca fortalecer seu plantel para competições europeias.

Quais são as alternativas do Zenit?

Com a recusa do Corinthians, o Zenit voltou suas atenções para outras opções no mercado. Um dos nomes cogitados é o de Matheus Pereira, meio-campista do Cruzeiro. A proposta pelo jogador pode chegar a 20 milhões de euros, valor que demonstra a disposição do clube russo em investir para reforçar seu elenco.

Essa movimentação no mercado de transferências evidencia a busca do Zenit por talentos que possam agregar qualidade e experiência ao time. Matheus Pereira, assim como Rodrigo Garro, é um jogador que tem chamado a atenção por seu desempenho consistente e potencial de crescimento.

Impacto das negociações no mercado de transferências

As negociações envolvendo jogadores como Rodrigo Garro e Matheus Pereira refletem a dinâmica do mercado de transferências no futebol atual. Clubes brasileiros, como o Corinthians e o Cruzeiro, estão cada vez mais atentos ao valor de seus atletas e buscam maximizar o retorno financeiro em transações internacionais.

Essa postura mais estratégica e cautelosa dos clubes brasileiros pode influenciar futuras negociações, estabelecendo novos padrões de valorização para jogadores que se destacam no cenário nacional. O interesse de clubes europeus e asiáticos por talentos brasileiros continua a crescer, impulsionando um mercado cada vez mais competitivo e globalizado.

