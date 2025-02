Corinthians pode turbinar vaquinha da Arena na estreia da Libertadores

O Corinthians inicia sua história na Copa Libertadores da América de 2025 nesta quarta-feira, 19, às 21h30, enfrentando o Universidad Central, da Venezuela, pela segunda fase da competição. Além da importância esportiva, a partida traz um incentivo financeiro significativo para a campanha de quitação da dívida da Neo Química Arena.

A patrocinadora máster do clube, Esportes da Sorte, comprometeu-se a doar R$ 300 mil para cada gol marcado pelo Timão durante o confronto. Essa iniciativa soma-se à doação anterior de R$500 mil realizada pela empresa, se tornando, no momento, a maior contribuinte da campanha organizada pela torcida Gaviões da Fiel, que arrecadou mais de R$37 milhões até o momento.

Fiéis, vocês foram incríveis, como sempre! 🥹 Como agradecimento, a Esportes da Sorte doará a quantia de R$500.000,00 para o financiamento da Arena.

Porém, foi só o ✨aquecimento✨!

No próximo jogo, A CADA GOL DO TIMÃO doaremos mais R$300.000

Que torçamos juntos na próxima… — Esportes da Sorte (@EsportesDaSorte) February 16, 2025

A chamada vaquinha da arena ficará ativa até maio de 2025 no site da campanha tem como objetivo arrecadar R$ 700 milhões, valor aproximado da atual dívida do Corinthians com a Caixa. Ou seja, até o momento foram arrecadados pouco mais de 5% do total.

O jogo de volta será na próxima quarta feira, 26, na Neo Química Arena. Caso avance, o Corinthians enfrentará o vencedor do duelo entre Barcelona de Guayaquil e El Nacional, ambos do Equador, na terceira fase, última etapa antes da fase de grupos da competição continental.