O Corinthians conquistou a Supercopa do Brasil de 2026 e chegou ao seu segundo título na competição. O troféu foi conquistado neste domingo, 1º, ao vencer o Flamengo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Com isso, o Timão se isolou como segundo maior vencedor do torneio. A equipe paulista tem dois troféus, sendo o outro conquistado em 1991.

A Supercopa tem um histórico peculiar: nasceu no fim dos anos 1980, ficou décadas sem ser disputada e retornou apenas a partir de 2020. Por isso, a lista de campeões é curta, o que não impede o bi do Timão.

Campeões da Supercopa do Brasil