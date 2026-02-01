O Corinthians conquistou a Supercopa do Brasil de 2026 e chegou ao seu segundo título na competição. O troféu foi conquistado neste domingo, 1º, ao vencer o Flamengo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Com isso, o Timão se isolou como segundo maior vencedor do torneio. A equipe paulista tem dois troféus, sendo o outro conquistado em 1991.
A Supercopa tem um histórico peculiar: nasceu no fim dos anos 1980, ficou décadas sem ser disputada e retornou apenas a partir de 2020. Por isso, a lista de campeões é curta, o que não impede o bi do Timão.
Campeões da Supercopa do Brasil
- 1990: Grêmio
- 1991: Corinthians
- 2020: Flamengo
- 2021: Flamengo
- 2022: Atlético-MG
- 2023: Palmeiras
- 2024: São Paulo
- 2025: Flamengo
- 2026: Corinthians