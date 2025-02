Corinthians bate novo recorde de público na Arena, veja lista

Em um confronto muito aguardado no Campeonato Paulista de 2025, o Corinthians enfrentou o Santos na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo não foi apenas uma disputa entre dois rivais históricos, mas também uma ocasião marcada pela estreia de Memphis Depay vestindo a camisa 10 do Timão e pela primeira presença de Neymar em Itaquera defendendo um clube adversário. Mesmo com o peso dessas expectativas, o Corinthians mostrou superioridade em campo ao vencer por 2 a 1, com Yuri Alberto sendo o destaque ao marcar dois gols.

O clássico entre Corinthians e Santos teve uma audiência impressionante, com 47.695 torcedores presentes para apoiar suas equipes. Esse número significativo se tornou um dos maiores públicos já registrados na arena desde sua inauguração em 2014. A arena, casa do Corinthians, já havia sido palco de grandes eventos, como a semifinal da Copa do Mundo de 2014 entre Holanda e Argentina, que contou com 63.267 espectadores devido a arquibancadas adicionais.

Qual foi o impacto de Memphis Depay e Neymar no clássico?

A estreia de Memphis Depay era um ponto de grande expectativa para os torcedores do Timão. O jogador holandês tomou conta do meio de campo, contribuindo significativamente para a criação de jogadas ofensivas. Entretanto, o verdadeiro espetáculo veio dos pés de Yuri Alberto, que não apenas marcou os gols decisivos, mas também energizou a torcida do Corinthians em momentos críticos do jogo. Do lado do Santos, a presença de Neymar foi marcante, trazendo habilidade e experiência, mas não foi o suficiente para mudar o resultado desfavorável.

Os maiores públicos do Corinthians na Neo Química Arena

Corinthians 2×1 Santos – Paulistão 2025: Público de 47.695 pessoas

Santos Público de 47.695 pessoas Corinthians 2×1 São Paulo – Copa do Brasil 2023: Público de 46.517 pessoas

Público de 46.517 pessoas Corinthians 0x0 Flamengo – Copa do Brasil 2022: Público de 46.486 pessoas

Público de 46.486 pessoas Corinthians 2×1 São Paulo – Paulistão 2019: Público de 46.481 pessoas

Público de 46.481 pessoas Corinthians 0x0 Flamengo – Copa do Brasil 2024: Público de 46.426 pessoas

O que este recorde de público significa para o clube?

A obtenção de um dos maiores públicos da história da Neo Química Arena não apenas destaca o magnetismo do clássico entre Corinthians e Santos, mas também a lealdade e paixão dos torcedores do Timão. A presença de figuras notáveis no futebol internacional como Depay e Neymar potencializou ainda mais a atratividade do evento, consolidando Itaquera como um dos pontos centrais do futebol brasileiro.

Com essa vitória, o Corinthians continua sua sólida jornada no Campeonato Paulista de 2025, acumulando agora oito vitórias em dez partidas. A equipe demonstra um grande potencial de desempenho e busca manter o ritmo para alcançar títulos significativos nesta temporada. A Neo Química Arena, por sua vez, segue como um dos palcos mais vibrantes e icônicos do futebol mundial.