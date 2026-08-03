Foi realizada no último domingo, 2, a 2ª edição da Copa Placar Empresas, no CT da Portuguesa de Desportos, no Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo. A campanha solidária organizada pelo Instituto PLACAR, com apoio de oito empresas, arrecadou 200 quilos de alimento, que serão direcionados às comunidades apoiadas pela Legião da Boa Vontade (LBV).

A equipe da GE Healthcare foi a vencedora do Troféu da Solidariedade Instituto Placar & LBV, com 85 quilos de alimento doados, seguidos pela Portuguesa, com 65 quilos.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Quando a bola rolou, quem fez bonito foi a equipe do Grupo Engemon, que venceu as quatro partidas que disputou e ficou com o título ao bater a Yamaha na final, por 2 a 0. A Qista ficou com a medalha de bronze. Também participaram da edição 2026 as equipes de PLACAR, Genco e Asper Tecnologia.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

A Copa Placar Empresas 2026 contou com outras atividades além das partidas, num clima descontraído para familiares amigos, com espaço kids e food trucks.

“Foi um domingo incrível, onde pudemos ver conexões entre as empresas, encontro de famílias, e o principal que foi ter as equipes em campo em prol da solidariedade! Recebemos a doação de 200kg de alimentos os quais irão beneficiar muitas famílias”, afirmou Vanessa Miranda, CEO e fundadora do Instituto Placar.

A Asper Tecnologia apoiou o evento com uma contribuição para a Copa Comunidades Jovens 2026, que acontecerá em agosto, enquanto a Portuguesa cedeu o espaço e os campos para a realização do evento.

“Agradeço a Portuguesa SAF que nos cedeu esse espaço para que esse dia pudesse acontecer e também as empresas parceiras que levaram seus colaboradores para jogarem na copa: Yamaha, Asper, Engemon, Portuguesa, Genco, Qista, Placar e GE Healthcare. O objetivo foi concluído, dobramos a quantidade de doações do ano passado e ano que vem tem mais”, completou Vanessa Miranda.

Clique aqui e confira todas as iniciativas do Instituto Placar.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google