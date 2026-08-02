Votoraty e Referência jogavam pelo Campeonato Paulista sub-15 no último sábado, 1º, quando o árbitro Marcos Roberto de Jesus Nunes deixou a partida no intervalo para prestar queixa contra um torcedor acusado de crime de racismo.

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Na legenda do vídeo acima Nunes conta que o pai de um atleta do Votoraty o chamou de “macaco”, “palavras que foram ouvidas claramente pela equipe de apoio e pela segurança do evento”, escreveu.

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Segundo o Globo Esporte, outras testemunhas também reportaram a ocorrência à Polícia Militar, que identificou o suspeito. Após sinalizar o protocolo antirracista, vítima e agressor foram encaminhados até a delegacia da cidade. O jogo, vencido pelo Referência por 3 a 0, acabou conduzido pelo quarto árbitro.

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O pai acusado foi qualificado pelo crime de racismo, que prevê de dois a cinco anos de prisão. No entanto, responderá em liberdade. “Ouvir que isso aconteceu com outra pessoa já é extremamente triste e doloroso. Mas sentir na pele é devastador. A sensação de impotência é tão grande que te faz chorar”, lamentou Nunes.

O Votoraty, a Prefeitura de Votorantim e a Federação Paulista de Futebol (FPF) emitiram notas sobre o caso, nas quais manifestaram repúdio ao crime praticado contra o árbitro e afirmam estarem atentos à apuração dos fatos..

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