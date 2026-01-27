A Conmebol comemorou na noite da última segunda-feira, 26, em sua sede em Luque, no Paraguai, dez anos da gestão do presidente Alejandro Domínguez. A transparência na entidade e o investimento no futebol sul-americano foram marcos celebrados no evento.

Domínguez, de 53 anos, assumiu a entidade após a prisão de dirigentes no escândalo de corrupção relativo a desvios de dinheiro. O caso ficou conhecido como Fifagate e veio à tona em dezembro de 2015, depois de investigações do FBI.