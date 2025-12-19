O Paris Saint-Germain bateu o Flamengo na final do Intercontinental na última quarta-feira, 17, nos pênaltis, no Catar. Fora das quatro linhas, GeTV e Cazé TV travaram uma batalha pela audiência, vencida pelo canal de esportes do grupo Globo criado em setembro deste ano.

Enquanto a bola rolou, o canal que leva o nome de Casemiro Miguel e é comandado pela Livemode ficou na liderança apenas durante os primeiros 20 minutos. Após isso, o canal da emissora carioca disparou, alcançou 5 milhões de acessos simultâneos e chegou a abrir 1,69 mi de espectadores de diferença durante a final. Nas redes sociais, espectadores associaram o fato de Casemiro Miguel ser vascaíno à menor aceitação de seu canal por parte dos flamenguistas para a decisão.

Em relação ao número de inscritos, a Cazé TV ainda leva vantagem em relação a GeTV, com 23,7 mi de assinantes, contra 12,2 milhões. Por outro lado, a longevidade da plataforma da Livemode também é maior, já que se consolidou no mercado depois da Copa do Mundo do Catar. Já a Globo começou a investir neste formato de transmissão gratuita no YouTube durante a temporada de 2025.

“Enquanto os canais tradicionais operam com públicos mais consolidados e previsíveis, a disputa pela atenção dos mais jovens nas transmissões mais casuais do YouTube e do streaming ainda está em aberto é um jogo em andamento, com placar que muda minuto a minuto”, comenta Ivan Martinho, especialista e professor de marketing esportivo da ESPM.

A rivalidade entre GE TV e Cazé TV