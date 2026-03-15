O Flamengo não tomou conhecimento do Botafogo e venceu o clássico por 3 a 0 na noite deste sábado (14), no Estádio Nilton Santos. Em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro dominou as ações desde o início, construiu o placar com naturalidade e afundou o rival, que jogou todo o segundo tempo com um homem a menos após a expulsão do zagueiro Alexander Barboza.

Início avassalador e a infelicidade alvinegra

Vindo de um título carioca e empolgado na temporada, o time comandado por Leonardo Jardim impôs seu ritmo logo nos primeiros minutos. A superioridade se transformou em vantagem aos 13 minutos. Varela brigou pela bola no lado direito da área e tocou para Samuel Lino. O atacante bateu cruzado, a bola desviou no zagueiro Barboza e enganou o goleiro Raul, abrindo o placar para os visitantes.

O Botafogo, pressionado pela recente eliminação na Libertadores e pela má fase no torneio nacional, tentou responder, mas esbarrou na própria falta de criatividade e na sólida marcação flamenguista. A torcida alvinegra, impaciente, passou a vaiar a lentidão da equipe na transição ofensiva.

Caos, expulsão e o golpe de misericórdia

Quando o primeiro tempo parecia se encaminhar para um 1 a 0 burocrático, os acréscimos trouxeram o caos para os donos da casa. Aos 44 minutos, Pedro foi derrubado por Alexander Barboza na entrada da área. Após uma longa e tensa revisão do VAR para checar um possível impedimento, o árbitro Anderson Daronco confirmou a falta e aplicou o cartão vermelho direto para o zagueiro botafoguense, que era o último homem.

A tragédia alvinegra se consolidou na cobrança da falta. O zagueiro Léo Pereira assumiu a responsabilidade e, com uma batida precisa de perna canhota, colocou a bola no ângulo esquerdo de Raul, ampliando o marcador e levando a torcida rubro-negra ao delírio no Engenhão.

Controle absoluto e números finais

Com um homem a mais e dois gols de vantagem, o segundo tempo virou um treino de luxo para o Flamengo. Logo aos 4 minutos da etapa final, Varela, em noite inspirada, cruzou rasteiro da direita e encontrou Pedro livre na pequena área. O artilheiro só teve o trabalho de empurrar para as redes, decretando o 3 a 0.

A partir daí, os visitantes apenas administraram a posse de bola, mas ainda criaram chances para transformar a vitória em goleada. Samuel Lino quase marcou o quarto ao acertar um belo chute que tirou tinta da trave, e Lucas Paquetá parou em uma grande defesa do goleiro Raul na reta final da partida.

Com o resultado, o Flamengo consolida seu bom momento e sobe na tabela de classificação, brigando diretamente pelas primeiras posições. Já o Botafogo, estacionado nos 3 pontos, vê a crise se agravar e precisará juntar os cacos para tentar escapar da zona de rebaixamento nas próximas rodadas.