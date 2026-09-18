A COB Expo, maior feira de esportes olímpicos da América Latina, marcará presença na Virada Esportiva 2026, um dos maiores eventos esportivos públicos do país, que transforma a cidade de São Paulo em um grande palco para a prática esportiva, recreativa e de lazer. Durante um fim de semana inteiro, milhares de pessoas poderão participar gratuitamente de atividades espalhadas por diferentes regiões da capital paulista.

Entre os destaques da participação da COB Expo está o Jogo das Estrelas do Vôlei, que acontecerá no dia 19 de setembro, das 10h às 14h, na Mercado Livre Arena Pacaembu, abrindo oficialmente a programação da Virada Esportiva.

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Em uma ação inédita, uma quadra de vôlei será montada diretamente sobre o gramado da Arena, transformando o estádio em um cenário especial para celebrar uma das modalidades mais vitoriosas do esporte brasileiro. O evento reunirá grandes nomes do voleibol nacional, como os campeões olímpicos Lucão, Dante Amaral e Carol Gattaz, a medalhista olímpica Ágatha Rippel e a atleta e influenciadora Key Alves.

Além do Jogo das Estrelas, a COB Expo também participará da Virada Esportiva com atrações envolvendo diferentes modalidades esportivas, oferecendo experiências interativas e atividades para pessoas de todas as idades.

A presença na Virada Esportiva amplia a conexão da COB Expo com o público e fortalece sua missão de promover o esporte olímpico para além dos espaços de competição, incentivando hábitos saudáveis, inclusão social e o acesso ao esporte como ferramenta de transformação.

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A COB Expo acontece anualmente em São Paulo e reúne atletas, confederações, marcas, profissionais da indústria esportiva e apaixonados pelo esporte em uma grande celebração do universo olímpico, consolidando-se como a principal plataforma de negócios, conteúdo e experiências esportivas da América Latina. A edição de 2026 será realizada no Pro Magno Centro de Evento entre os dias 30 de setembro e 04 de outubro.

Serviço

Jogo das Estrelas do Vôlei – COB Expo na Virada Esportiva

📅 Data: 19 de setembro

🕙 Horário: das 10h às 14h

📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu – São Paulo (SP)

🎟️ Atividade gratuita dentro da programação da Virada Esportiva