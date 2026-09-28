A fim de democratizar ainda mais o acesso ao conhecimento e a troca de experiências no esporte, a COB Expo 2026 criou valores promocionais para alguns dos principais conteúdos da programação. Os ingressos para as quatro plenárias especiais do evento tiveram redução de 45% nos seus preços, passando a custar agora R$ 59,90.

As plenárias reúnem atletas, medalhistas olímpicos e personagens que ajudaram a construir momentos importantes da história do esporte brasileiro. A programação começa no dia 1º de outubro, às 18h, com “Brasil x Cuba: a Rivalidade que marcou o Voleibol Feminino”. No encontro, a medalhista de bronze em 96 e 2000, Virna, recebe a cubana e tricampeã olímpica, Mireya Luis, para relembrar os confrontos que transformaram as duas seleções em protagonistas de uma das maiores rivalidades do voleibol mundial durante os anos 1990 e início dos anos 2000.

No dia 2 de outubro, a COB Expo terá duas plenárias. A partir das 13h30, “Do Sonho à Excelência: O esporte nas Forças Armadas” abordará formação, cidadania, carreira e alto rendimento, mostrando os diferentes caminhos que o esporte pode apresentar. O encontro contará com atletas das Forças Armadas e discutirá o papel das instituições militares no desenvolvimento esportivo.

Mais tarde, às 17h, será realizada a plenária “Do Sonho ao Pódio: 30 Anos das Primeiras Medalhas Femininas do Brasil em Jogos Olímpicos”. O encontro celebra três décadas das conquistas históricas das mulheres brasileiras em Atlanta 1996 e reunirá nomes como Jackie Silva, Sandra Pires, Adriana Samuel, Mônica Rodrigues, Virna, Fofão, Magic Paula e Janeth para compartilhar histórias, bastidores e reflexões sobre a transformação do esporte feminino no país.

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Fechando a programação, no dia 3 de outubro, às 13h, a plenária “Jogos Olímpicos Rio 2016: 10 anos do Legado que marcou o Esporte Brasileiro” reunirá medalhistas e protagonistas dos primeiros Jogos Olímpicos realizados na América do Sul. Robson Conceição, Thiago Braz, Bruninho, Ágatha Rippel, Poliana Okimoto e Yane Marques estão entre os convidados que irão revisitar conquistas e discutir os impactos da Rio 2016 no esporte brasileiro uma década depois.

Plenárias COB Expo 2026

1º de outubro – 18h às 20h

Brasil x Cuba: a Rivalidade que marcou o Voleibol Feminino

Inscrições e informações

2 de outubro – 13h30 às 16h

Do Sonho à Excelência: O esporte nas Forças Armadas

Inscrições e informações

2 de outubro – 17h às 19h

Do Sonho ao Pódio: 30 Anos das Primeiras Medalhas Femininas do Brasil em Jogos Olímpicos

Inscrições e informações

3 de outubro – 13h às 15h

Jogos Olímpicos Rio 2016: 10 anos do Legado que marcou o Esporte Brasileiro

Inscrições e informações

Serviço — COB Expo 2026

Data: 30 de setembro a 4 de outubro de 2026

30 de setembro a 4 de outubro de 2026 Local: PRO MAGNO Centro de Eventos

PRO MAGNO Centro de Eventos Endereço: Av. Profª Ida Kolb, 513 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP

Av. Profª Ida Kolb, 513 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP Mais informações: www.cobexpo.com.br