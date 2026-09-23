A rivalidade Brasil x Cuba no vôlei feminino será tema de um painel do COB Expo na próxima quinta-feira, 1º, às 18h, em São Paulo. As ex-jogadoras Virna e Mireya Luis serão as participantes do evento.

“Brasil x Cuba: a rivalidade que marcou o voleibol feminino” é o tema da plenária. Durante a década de 1990 e o início dos anos 2000, brasileiras e cubanas protagonizaram alguns dos jogos mais intensos e memoráveis do voleibol internacional.

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De um lado, uma geração brasileira que ajudava a consolidar o país entre as grandes forças da modalidade. Do outro, a poderosa seleção cubana, que dominou o cenário mundial durante boa parte daquele período.

Agora, longe das quadras, Virna e Mireya Luis estarão juntas para revisitar essa história sob a perspectiva de quem esteve dentro dela. As duas ex-jogadoras vão relembrar grandes confrontos, bastidores das decisões, momentos de tensão e as experiências vividas durante uma época que marcou definitivamente a trajetória das duas seleções.

O encontro também pretende revelar o que existia por trás de uma rivalidade que muitas vezes ultrapassava os limites técnicos de uma partida. Além da disputa por títulos e medalhas, Brasil e Cuba construíram uma relação marcada por competitividade, respeito e admiração entre atletas que se tornaram referências internacionais do esporte.

“É um orgulho pode estar ao lado da Mireya. Se hoje o vôlei feminino é essa potência, é graças à Cuba!” avaliou Virna. “A gente perdeu algumas vezes para elas e foi através dos intercâmbios e das muitas idas à Cuba que revolucionamos nossa parte física. Elas foram referências para o nosso vôlei” concluiu a ex-ponteira brasileira.