O Botafogo viveu uma noite de pesadelo nesta terça-feira (10) e está fora da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Jogando no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a equipe carioca foi derrotada por 1 a 0 pelo Barcelona-EQU em partida válida pela terceira fase do torneio. Após o empate no jogo de ida no Equador, o time comandado por Martín Anselmi precisava apenas de uma vitória simples, mas um gol sofrido logo nos minutos iniciais ditou o roteiro de um confronto marcado pelo nervosismo alvinegro e pela ineficiência diante de uma defesa sólida.

O balde de água fria precoce

Apoiado por sua torcida, o Botafogo tentou impor um ritmo forte desde o apito inicial, buscando acelerar a transição com Danilo e Matheus Martins. No entanto, a estratégia ruiu logo aos 7 minutos. Em uma descida rápida pela esquerda, Joao Rojas encontrou Martínez dentro da área. O atacante ajeitou com precisão para Céliz, que acertou um belo chute no canto direito do goleiro Léo Linck, abrindo o placar para os visitantes.

O gol equatoriano transformou o ambiente no Nilton Santos. Atrás no placar agregado, o clube carioca passou a demonstrar sinais claros de nervosismo. Apesar de rodar a bola no meio-campo, a equipe esbarrava em erros de passe e na forte marcação adversária. Matheus Martins e Vitinho tentavam criar pelos lados, mas os cruzamentos raramente encontravam um finalizador em boas condições, gerando as primeiras vaias das arquibancadas ainda na etapa inicial.

Pressão, trave e o muro chamado Contreras

Na volta para o segundo tempo, o técnico Martín Anselmi promoveu a entrada de Arthur Cabral para aumentar o poder de fogo. O Botafogo assumiu o controle absoluto da posse de bola, chegando a registrar 71%, e iniciou um verdadeiro bombardeio. Logo aos 4 minutos, Alex Telles cobrou falta no ângulo e obrigou o goleiro Contreras a ir buscar na gaveta, anunciando o que estava por vir.

Aos 10 minutos, o momento de maior tensão: Matheus Martins foi à linha de fundo e cruzou na medida para Arthur Cabral. O centroavante subiu mais que a zaga e cabeceou firme, mas a bola tirou tinta da trave direita, arrancando o grito de “quase” da torcida. O Barcelona-EQU recuou suas linhas e passou a apostar apenas em raros contragolpes, confiando na inspiração de seu goleiro. Aos 35 minutos, Contreras voltou a brilhar ao fazer uma defesa espetacular em nova cabeçada de Arthur Cabral, frustrando mais uma vez os donos da casa.

Desespero final e eliminação amarga

Nos minutos finais, o jogo se transformou em um ataque contra defesa. O Botafogo foi para o “abafa”, explorando as pontas e abusando dos cruzamentos na área, mas a zaga equatoriana cortava todas pelo alto. O desgaste físico cobrou seu preço, com jogadores como Matheus Martins deixando o campo com cãibras e Álvaro Montoro saindo vaiado.