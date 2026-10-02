Um cargo pode definir quem toma a decisão, mas não determina quem será reconhecido como líder por uma equipe. Essa foi uma das reflexões apresentadas por Cafu durante o Impacto FN 4, realizado na última sexta-feira, 25, no Parque de Inovação Tecnológica, em São José dos Campos.

Capitão da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial, em 2002, o ex-jogador encerrou o encontro com uma palestra sobre disciplina, trabalho coletivo, preparação e comportamento em situações de pressão.

Diante de um público formado principalmente por empresários, gestores e profissionais, Cafu relacionou experiências do esporte a desafios encontrados também nas empresas, como diferenças de desempenho dentro de um grupo, cobrança por resultados, necessidade de coordenação e confiança em quem conduz a equipe.

Segundo ele, a liderança é percebida na postura cotidiana. “A maneira com que você trata as pessoas, a maneira com que você traz as pessoas para você, a maneira com que você faz as pessoas se sentirem importantes dentro de uma empresa, às vezes chamando pelo nome, às vezes pelo simples fato de falar ‘bom dia’, ‘boa tarde’, ‘está tudo bem?’, ou dar um abraço, um aperto de mão. É a postura que te faz líder, não é o cargo. Cargo qualquer um pode ter, mas a postura de líder é diferente.”

A disciplina antes do reconhecimento também esteve entre os pontos abordados. Na trajetória de um atleta, grande parte da preparação acontece longe do público e sem a garantia de que a oportunidade virá. O paralelo levado ao ambiente profissional foi o da formação de pessoas que precisam estar preparadas antes de assumir novas responsabilidades.

Publicidade Espaço reservado para anúncio

“A experiência do Cafu permite discutir liderança sem ficar restrito ao discurso empresarial. No esporte, o resultado expõe rapidamente o nível de preparação, a relação entre as pessoas e a forma como cada integrante reage à pressão”, disse Fábio Nascimento, CEO do Grupo FN e idealizador do evento.

Antes de Cafu, passaram pelo palco Fábio Nascimento, Érika Linhares, Arthur Aguiar, Marcos Rossi e Alan Fernandes. Andréa Trevisan participou como coanfitriã e auxiliou na condução das apresentações.

Os demais conteúdos também tocaram em questões ligadas à mentalidade e gestão de pessoas. Érika discutiu a diferença entre cobrar comportamento e demonstrá-lo na prática; Arthur falou sobre constância, intensidade e disposição para perguntar; Marcos Rossi abordou propósito e resiliência; e Fábio tratou do espaço que o empresário ocupa dentro da própria organização.

O Impacto FN 4 recebeu mais de mil participantes, o maior público registrado nas quatro edições do evento.