O meio-campista Jude Bellingham exaltou o atacante Harry Kane após a vitória da seleção inglesa por 3 a 0 sobre a Tchéquia, pela Liga das Nações, em Wembley. Com o resultado e os dois gols anotados no confronto, Kane alcançou a marca de 125 jogos pela equipe nacional, igualando o recorde histórico de Peter Shilton, e chegou a 91 bolas na rede pelos Three Lions.
Após o término da partida, Bellingham afirmou que Kane é “uma pessoa incrível”. O meio-campista da seleção inglesa ainda analisou as chances do companheiro na disputa pela Bola de Ouro.
“Nada do que ele faz mais me surpreende, na verdade. Ele é simplesmente um exemplo incrível, uma pessoa incrível, e é uma honra dividir o campo com ele. Como já disse antes, ele merece tudo o que conquista. Ele trabalha muito para isso, e é uma pessoa muito honesta e trabalhadora. E, quem sabe, quem sabe. Com certeza é possível (que Kane conquiste a Bola de Ouro”, disse Bellingham após a vitória contra a Tchéquia.