Atlético-MG encerra novela e confirma contratação de Rony, ex-Palmeiras

O Atlético-MG confirmou na tarde desta sexta-feira, 14, a contratação de Rony. Aos 29 anos, o ex-atacante do Palmeiras assinou contrato para as próximas três temporadas no clube.

“Multicampeão por Palmeiras e Athletico-PR, o atacante de 29 anos chega ao Atlético em contrato definitivo válido por três temporadas! Seja bem-vindo ao maior de Minas, Rústico!”, escreveu o clube nas redes sociais.

Rony fez categoria de base no Remo, mas se destacou no Athletico Paranaense entre 2018 e 2020. Em fevereiro daquele de 2020, foi anunciado no Palmeiras, clube pelo qual conquistou os maiores títulos da carreira: Copa do Brasil (2020), Brasileiro (2022 e 2023) e Libertadores (2020 e 2021).

De acordo com informações da jornalista Raisa Simplicio, integrante do programa PLACAR Aberto, a polêmica se deu pelo fato de que Rony queria jogar no Vasco. O Verdão ficou irritado por que já havia dado o “sim” à oferta do Atlético.

Em entrevista ao site ge, a presidente Leila Pereira demonstrou indignação com o imbróglio, relembrando que a agremiação já havia aceitado uma oferta do Fluminense no começo do ano, posteriormente rejeitada pelo atleta.

O Verdão tentava desde o fim de 2024 envolver Rony em uma negociação. Além de Fluminense, Atlético e Vasco, ele também foi procurado pelo Santos.