Neste sábado (31), a bola rola para Athletic-MG e Uberlândia, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro de 2026. A partida acontece na Arena Sicredi, em São João del-Rei, às 18h30 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que vivem momentos de tensão na tabela.

Athletic busca recuperação em casa

O time de São João del-Rei chega para o confronto pressionado. Ocupando a 10ª posição na classificação geral e o terceiro lugar no Grupo C, o Athletic precisa urgentemente fazer valer o mando de campo. Uma vitória na Arena Sicredi é fundamental não apenas para afastar o risco de aproximação da zona de rebaixamento, mas também para manter vivas as chances matemáticas de classificação à próxima fase do estadual.

Uberlândia tenta primeira vitória

A situação do visitante é ainda mais crítica. O Uberlândia amarga a lanterna do Grupo A e a última posição na classificação geral, sem ter vencido nenhuma partida até o momento na competição. No entanto, a equipe do Triângulo Mineiro chega com um novo ânimo após arrancar um empate considerado heroico contra o América-MG na rodada anterior. Pontuar fora de casa tornou-se uma obrigação para a sobrevivência do clube na elite mineira.

Onde assistir a Athletic-MG x Uberlândia

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo decisivo, a transmissão será realizada de forma online e gratuita. A partida será exibida ao vivo pelos canais SportyNet e FMF TV (canal oficial da Federação Mineira de Futebol) no YouTube.