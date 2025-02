As comemorações mais icônicas do futebol

Ao longo da história do futebol, diversas comemorações de gols se tornaram icônicas, refletindo a personalidade e o momento vivido pelos jogadores. Abaixo, destacamos algumas das mais memoráveis:

Lionel Messi mostrando a camisa contra o Real Madrid

Em abril de 2017, durante um clássico entre Barcelona e Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu, Lionel Messi marcou seu segundo gol nos acréscimos, garantindo a vitória por 3 a 2. Na comemoração, Messi retirou sua camisa e a exibiu para a torcida madrilenha, mostrando seu nome e número, em um gesto de afirmação e liderança.

Cristiano Ronaldo – “Siiii”

Cristiano Ronaldo popularizou a comemoração conhecida como “Siiii“. Após marcar um gol, ele corre, salta, gira no ar e aterrissa com os braços estendidos, exclamando “Siiii” (sim, em espanhol). Este gesto se tornou uma assinatura do jogador e é replicado por fãs ao redor do mundo.

Mario Balotelli – “Why Always Me?”

Em outubro de 2011, no clássico de Manchester entre City e United, Mario Balotelli marcou um gol e, ao comemorar, levantou a camisa para revelar outra por baixo com a frase “Why Always Me?” (Por que sempre eu?). A mensagem fazia referência às frequentes controvérsias envolvendo seu nome na mídia.

Lionel Messi – Braços abertos

Uma das comemorações mais recorrentes de Lionel Messi é correr em direção à torcida com os braços abertos após marcar um gol. Este gesto simboliza sua alegria e gratidão pelo apoio dos fãs, além de transmitir uma sensação de liberdade e conquista.

Cole Palmer com “frio”

O jovem jogador inglês Cole Palmer, ao marcar um gol, celebrou abraçando a si mesmo e tremendo, como se estivesse com frio. A comemoração inusitada chamou a atenção e destacou a personalidade descontraída do atleta.

Julius Aghahowa – Mortal para trás

O nigeriano Julius Aghahowa ficou famoso por suas acrobáticas comemorações. Após marcar, ele realizava uma série de mortais para trás, exibindo sua agilidade e entusiasmo, tornando-se uma marca registrada durante sua carreira.

Robbie Fowler “cheirando” o chão

Em 1999, durante um clássico entre Liverpool e Everton, Robbie Fowler, do Liverpool, comemorou um gol ajoelhando-se próximo à linha de fundo e simulando cheirar o chão. A ação foi uma resposta às falsas acusações de uso de drogas feitas pela torcida adversária, gerando controvérsia na época.

Pelé – Soco no ar

Pelé, o Rei do Futebol, eternizou a comemoração do “soco no ar”. Após marcar um gol, era comum vê-lo saltar e desferir um soco para cima, gesto que se tornou sua marca registrada e símbolo de celebração no futebol mundial.

Gabigol – Mostrando os músculos (“muque”)

Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, atacante do Flamengo, frequentemente comemora seus gols exibindo os músculos dos braços, em um gesto popularmente chamado de “mostrar o muque”. A celebração demonstra confiança e força, características marcantes do jogador.

Essas comemorações refletem a diversidade e a criatividade presentes no futebol, tornando cada gol um momento único e memorável para jogadores e torcedores.

