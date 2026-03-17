O Cruzeiro abriu negociação com o técnico Artur Jorge e apresentou uma proposta de contrato válida até o fim de 2027. A diretoria cruzeirense trabalha com a expectativa de contar com o treinador já durante a próxima Data Fifa, no fim deste mês.
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O Cruzeiro abriu negociação com o técnico Artur Jorge e apresentou uma proposta de contrato válida até o fim de 2027. A diretoria cruzeirense trabalha com a expectativa de contar com o treinador já durante a próxima Data Fifa, no fim deste mês.
Danilo retorna à seleção brasileira após quatro anos e desfalca Botafogo
Famoso no futebol brasileiro após bom ano no Botafogo, o português implementou estilo de jogo pautado pela coragem e agressividade. Atualmente no comando do Al-Rayyan, sua proposta foca no controle através da pressão constante e na busca incessante pelo gol.
A filosofia de Artur Jorge baseia-se em pilares fundamentais que transformaram o desempenho alvinegro no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. O treinador prioriza a ocupação do campo ofensivo e a rápida recuperação da posse.
Durante sua passagem pelo futebol brasileiro, Artur Jorge costumava estruturar o time em variações do 4-2-3-1 ou 4-4-2. Sua capacidade de potencializar talentos individuais dentro de um sistema coletivo sólido e dinâmico foi o diferencial de sua gestão técnica.
O equilíbrio entre a segurança defensiva e o alto volume de finalizações define sua identidade. O time não apenas retém a posse de bola, mas a utiliza como ferramenta de desequilíbrio, mantendo uma intensidade física elevada durante os 90 minutos de jogo.
Última atualização: 18/03/2026, 05:06