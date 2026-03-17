Além do acordo salarial e do tempo de contrato oferecido pelo clube mineiro, outro ponto central da negociação é a multa rescisória prevista no vínculo do português com a equipe do Catar, que vai até meados de 2027.

Inicialmente estimada em cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 36 milhões), a cláusula sofreu redução ao longo do contrato e hoje está avaliada entre 4 e 5 milhões de euros, algo entre R$ 24 milhões e R$ 29 milhões. O Cruzeiro admite pagar o valor, mas tenta viabilizar uma rescisão amigável entre o treinador e o Al-Rayyan.

Artur Jorge recebeu positivamente a proposta e aguarda uma definição sobre seu futuro. O cenário no Catar também pesa no contexto das conversas, já que o país foi recentemente afetado por ataques ligados ao conflito envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos.

Quais são as principais características táticas?