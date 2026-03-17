O Arsenal recebe o Bayer Leverkusen nesta terça-feira, 17, às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2025/26. Após o empate por 1 a 1 no confronto de ida, na Alemanha, quem vencer garante vaga nas quartas de final.

A máquina londrina

A equipe inglesa chega para o duelo decisivo ostentando uma campanha irretocável na atual edição do torneio continental. Líder absoluto na fase de liga, o time comandado por Mikel Arteta somou 24 pontos, com 100% de aproveitamento: oito vitórias em oito jogos.

Jogando diante de sua torcida, os ingleses buscam manter a invencibilidade para avançar na competição. Além do sucesso europeu, o clube vive excelente momento doméstico, liderando a Premier League com vantagem confortável após vitória recente sobre o Everton.

O desafio alemão

Do outro lado, o Bayer Leverkusen terá a difícil missão de superar o favoritismo dos donos da casa. Os alemães avançaram para os playoffs ocupando a 16ª colocação geral, com 12 pontos (três vitórias, quatro empates e uma derrota), e garantiram vaga nas oitavas após eliminarem o Olympiacos.

Na Bundesliga, a equipe ocupa a sexta posição e vem de um empate contra o Bayern de Munique, lutando diretamente por vagas europeias. Para surpreender em Londres, o time visitante aposta em uma atuação taticamente perfeita e na exploração de contra-ataques.

No Brasil, o confronto será transmitido na TV aberta pelo SBT, na TV fechada pela TNT e no streaming pela plataforma Max.